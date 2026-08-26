Calciomercato Milan: Leao, corsa a tre ma nessuno accelera. Il club rossonero aspetta 50 milioni!

MILANO - Aston Villa, Galatasaray e Tottenham sono, in rigoroso ordine alfabetico, i club che gravitano attorno al nome di Rafael Leao. Le due società di Premier League hanno avuto dei contatti diretti con Gerry Cardinale grazie all’intermediazione di Jorge Mendes, ma se gli Spurs non sono sembrati caldissimi visti sia gli investimenti fatti per Marmoush e Savinho sia alcuni dubbi che ci sono interni, è con i Villans che ci sono stati i sondaggi più approfonditi. Tuttavia, la richiesta del Milan è ferma a 50 milioni più bonus per il cartellino di Leao. Una quotazione ritenuta alta da parte del club di Birmingham, che non ha chiuso del tutto le porte a Leao, ma servirà prima un rilancio importante con il Milan e poi un’offerta molto ricca per il giocatore. Che nel mentre continua ad allenarsi in maniera individuale a Milanello. E poi c’è il solito Galatasaray, compagno d’avventura di un’estate per le cronache di mercato relative a Leao. Il club turco ha “perso” il profilo alternativo a Rafa, ovvero quel Gabriel Martinelli che è stato ceduto dall’Arsenal all’Al Hilal di Simone Inzaghi per circa 60 milioni. Il Gala, come in ogni sessione di mercato estiva, vuole regalare ai suoi tifosi un nome importante e quel nome, nella mente della dirigenza turca, è proprio Leao, che non disdegnerebbe affatto la destinazione.

Gimenez-Porto: cosa manca Ma anche qui, servirà un rilancio importante: la prima offerta, circa un mese fa, era di 35 milioni più bonus. Servirà arrivare vicino ai 50 con bonus facili per sbloccare il tutto. E chissà che non sarà proprio questa la soluzione finale... Cardinale sta guidando in prima persona le contrattazioni e spera di trovare una soluzione, per Leao ma anche gli altri giocatori in esubero, un paio dei quali stanno puntando i piedi. Perché Fikayo Tomori, che va a scadenza il prossimo 30 giugno, non avrebbe problemi a rimanere in rossonero se non arrivasse una squadra a lui gradita. Discorso un po’ più duro per Youssouf Fofana, sul quale ci sono Crystal Palace e Brighton, ma anche qui siamo alle fasi primordiali. Col passare dei giorni, appare più complesso riuscire a fare cassa con la possibilità concreta che il Milan debba anche aprirsi a formule di prestito più con il diritto che con l’obbligo di riscatto. Un po’ come sta accadendo col Porto per Santiago Gimenez. Ancora non si è arrivati alla quadra, ma le parti sono costantemente a lavoro per accontentare anche il calciatore, che da settimane ha dato semaforo vedere al trasferimento alla corte di Farioli.

Nkunku al Lipsia: ufficiale Nel mentre, ieri è arrivata anche l’ufficialità del passaggio di Christopher Nkunku al Lipsia con la formula del prestito oneroso (che frutterà 4 milioni al Milan) con il diritto di riscatto fissato a 28 e l’ingaggio smezzato tra le due società. In entrata, invece, è emerso un nome nuovo per il ruolo di trequartista di piede mancino: Alvyn Sanches dello Young Boys. Il ragazzo è sulla lista dei calciatori che piacciono ai rossoneri, ma non c’è ancora una trattativa avviata tra le parti, perché il Milan sta sondando anche altri profili in quella posizione e vuole capire se si apriranno delle opportunità interessanti. Anche perché, da diktat interno, c’è la volontà di prendere calciatori “da Milan”, anche investendo una cifra importante come ha dimostrato il blitz per Diego Moreira. I radar rimarranno aperti anche per quel che concerne un difensore che possa fungere da alternativa a Mario Gila e, probabilmente, anche per un altro esterno di centrocampo. È un momento caldo e decisivo, per accontentare Amorim e rendere più completa la squadra.