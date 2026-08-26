"Dibu Martinez e la Juve, la verità lo rende leggenda": dall'Argentina sicuri. Ora il Chelsea

Il futuro di Emiliano Martinez continua a essere uno dei temi più caldi delle ultime ore di mercato. Il Dibu, protagonista assoluto con l'Argentina e ormai da anni tra i portieri più riconoscibili del calcio internazionale, potrebbe essere pronto a cambiare aria. E davanti a una chiamata del Chelsea, la risposta sarebbe positiva: l'argentino avrebbe infatti dato la propria disponibilità a trasferirsi a Londra, anche a costo di rinunciare, almeno per questa stagione, alla vetrina delle coppe europee. Una scelta che racconta bene quanto sia particolare il momento del portiere dell'Aston Villa, che ha appena puntato su Suzuki. Ma ad emergere è un retroscena dal Sudamerica, con il giornalista Gaston Edul che ha anticipato il motivo per cui, il portiere non avrebbe scelto la Juve, che a lungo lo ha trattato.

Il giallo Juventus: la verità dopo il mercato Sul futuro del Dibu resta un'ombra legata alla Juventus. Il portiere argentino era stato accostato con forza ai bianconeri, ma il trasferimento non si è concretizzato. E sul motivo del mancato approdo a Torino è intervenuto Gaston Edul, giornalista argentino vicino alle vicende della Selección, con parole che hanno immediatamente riacceso il mistero: "Il giorno dopo la chiusura del mercato saprete perché è saltato il trasferimento di Emiliano Martínez alla Juventus. Quando si scoprirà il motivo, il suo status con la Nazionale argentina crescerà ancora di più". Una frase sibillina, che lascia aperti diversi interrogativi. Edul non ha fornito dettagli, ma ha lasciato intendere che dietro il mancato trasferimento alla Vecchia Signora ci sia un elemento ancora non emerso pubblicamente e potenzialmente significativo anche per il rapporto tra Martínez e l'Albiceleste. Adesso però il mercato potrebbe regalare un nuovo capitolo con il Chelsea che osserva da vicino.

Juventus Juve, c'è Grabara per la porta: a Torino arriva anche Dominika Martinez-Chelsea, apertura totale: ora tocca ai Blues Martínez avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia del Chelsea, mostrando di non considerare un ostacolo decisivo nemmeno l'assenza dalle competizioni europee. Per il portiere argentino si tratterebbe di una nuova esperienza in Premier League dopo il lungo percorso con l'Aston Villa, club con cui ha raggiunto la consacrazione internazionale. La sua personalità, la capacità di esaltarsi nelle partite pesanti e il ruolo da protagonista conquistato con la Selección lo rendono un profilo particolarmente interessante per un Chelsea alla ricerca di certezze tra i pali. La trattativa, però, è ancora tutta da costruire. L'apertura dell'argentino mette i Vlues nelle condizioni ideali per muoversi, ma sarà necessario capire se il club deciderà realmente di investire sul portiere e a quali condizioni. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE