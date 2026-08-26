Kean va in fuorigioco: non si tratta così la Fiorentina

Era il 30 agosto 2025. Sul sito della Viola, sotto il titolo "Moise 2029, rinnovato l'accordo con la Fiorentina", apparve la notizia affettuosamente commentata dall'indimenticabile Rocco Commisso: “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme con Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari, lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto fossimo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente, ho visto nel rag