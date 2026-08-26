Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kean va in fuorigioco: non si tratta così la Fiorentina

L'attaccante è sotto contratto sino al 2029, ma vuole andare al Como. Per questo ha rotto con la Viola che l'ha multato. Ma quando la piantano i giocatori di comportarsi così?
Xavier Jacobelli
1 min
KeanFiorentina
Kean va in fuorigioco: non si tratta così la Fiorentina© Agenzia Aldo Liverani Sas

Era il 30 agosto 2025. Sul sito della Viola, sotto il titolo "Moise 2029, rinnovato l'accordo con la Fiorentina", apparve la notizia affettuosamente commentata dall'indimenticabile Rocco Commisso: “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme con Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari, lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto fossimo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente, ho visto nel rag

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS