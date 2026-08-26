Kean va in fuorigioco: non si tratta così la Fiorentina

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Era il 30 agosto 2025. Sul sito della Viola, sotto il titolo "Moise 2029, rinnovato l'accordo con la Fiorentina", apparve la notizia affettuosamente commentata dall'indimenticabile Rocco Commisso: “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme con Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari, lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto fossimo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente, ho visto nel rag
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