Kessie, perché Spalletti e la Roma spingono la Juve. Tutto fatto, a meno che…

TORINO - Quando è arrivato l’inserimento della Roma su Franck Kessié, la Juventus ha accusato il colpo. Che sia stata una manovra di disturbo, che sia stato un tentativo dei procuratori per agitare le acque, che sia stato solo un interessamento pronto a tramutarsi in offerta: non importava. Importava quella che era - e rimane - la condizione di vantaggio in cui si sentono i bianconeri. E cioè: con l’ivoriano c’è un accordo verbale da tempo (4,5 milioni annui per tre stagioni), così come l’impegno ad andare fino in fondo. Serviva solo tempo. Fare, sì, ma appena possibile.
Kessie-Juve, la situazione
Cosa vuol dire? Che prima c’erano delle cessioni da realizzare. Importanti. Pertanto, non solo l’addio di Miretti - oggi sarà formalizzato il passaggio al Besiktas, prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro totali - ma anche l’intenzione di piazzare in uscita un altro e differente ingaggio. Pesante. Ogni riferimento a Koopmeiners non è affatto casuale, semmai è puramente voluto. L’olandese rimane un giocatore “in più” nel gruppo di Spalletti, il primo a tentare di dargli una direzione differente, persino una coerenza all’interno del contesto tattico. Test complicato.
Risultato sostanzialmente nullo. Confusione certamente triplicata. Koop ha colto naturalmente l’idea della società e non ha certamente puntato i piedi: sta pensando all’addio, però a patto che all’orizzonte arrivi una proposta quantomeno in linea con il livello acquisito alla Juventus. Non sarà facile. Né sarà scontato. Anzi. L’interessamento della Roma non si è mai trasformato in un’offerta - i rapporti, in fondo, sono quel che sono - e dopo una nuova proposta ai dirigenti del Galatasaray a Milano, negli ultimissimi giorni si proverà sostanzialmente a trovare una soluzione, magari in Inghilterra se la pista turca non si concretizzerà.
Spalletti aspetta il 'Presidente'
Per quando e se sarà, la Juve conta comunque di aver già portato a casa il “Presidente”. Richiesta diretta di Spalletti, per il quale il mediano è diventato la priorità assoluta, soprattutto in relazione alle condizioni ballerine di Thuram, ancora alla ricerca dei primi minuti stagionali. C’è perciò pure lo zampino del mister, nell’accelerata bianconera per Kessié. Ci sono le sue necessità, che poi sono quelle della squadra, della società in generale. C’è però un progetto che è cambiato con il tempo (trascorso) e le preoccupazioni (sopraggiunte).
Ieri sera, nel punto fatto tra i dirigenti e l’agente del centrocampista, si è stilato il programma dell’operazione e si è provato ad anticipare la concorrenza. Il risultato finale, con ogni probabilità, sarà quello pronosticato sin dall’inizio: senza cambi di direzione voluti dallo stesso ivoriano, allora la Juventus avrà il suo nuovo centrocampista.
Parola data, a meno che...
I bianconeri contano su quella parola data, in particolare quando la chiamata dell’Al-Ittihad aveva fatto vacillare Franck, messo davanti a un’offerta da un anno di contratto nel campionato arabo, quasi 10 milioni di euro. Era stato chiamato alla stessa decisione di qualche anno prima: testarsi ai più alti livelli oppure garantirsi un contratto sostanzioso. No, non gli è venuto il mal d’Arabia.
Gli è tornata invece la voglia di competere in un campionato che conosce benissimo, in una squadra che sarebbe in grado di dargli non solo un ruolo centrale, ma quasi d’indiscutibile. Kessié sembra destinato ad arrivare a Torino per risolvere le lacune di rosa e per ridurre il gap di personalità con i reparti di mezzo delle altre squadre. Serviva. Serve. Servirà. E Spalletti è tornato a ribadirlo a gran voce, con meno pazienza di qualche giorno fa. Del resto, a fargli da controcanto, è stato il campo. Insindacabile.
TORINO - Quando è arrivato l’inserimento della Roma su Franck Kessié, la Juventus ha accusato il colpo. Che sia stata una manovra di disturbo, che sia stato un tentativo dei procuratori per agitare le acque, che sia stato solo un interessamento pronto a tramutarsi in offerta: non importava. Importava quella che era - e rimane - la condizione di vantaggio in cui si sentono i bianconeri. E cioè: con l’ivoriano c’è un accordo verbale da tempo (4,5 milioni annui per tre stagioni), così come l’impegno ad andare fino in fondo. Serviva solo tempo. Fare, sì, ma appena possibile.
Kessie-Juve, la situazione
Cosa vuol dire? Che prima c’erano delle cessioni da realizzare. Importanti. Pertanto, non solo l’addio di Miretti - oggi sarà formalizzato il passaggio al Besiktas, prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro totali - ma anche l’intenzione di piazzare in uscita un altro e differente ingaggio. Pesante. Ogni riferimento a Koopmeiners non è affatto casuale, semmai è puramente voluto. L’olandese rimane un giocatore “in più” nel gruppo di Spalletti, il primo a tentare di dargli una direzione differente, persino una coerenza all’interno del contesto tattico. Test complicato.
Risultato sostanzialmente nullo. Confusione certamente triplicata. Koop ha colto naturalmente l’idea della società e non ha certamente puntato i piedi: sta pensando all’addio, però a patto che all’orizzonte arrivi una proposta quantomeno in linea con il livello acquisito alla Juventus. Non sarà facile. Né sarà scontato. Anzi. L’interessamento della Roma non si è mai trasformato in un’offerta - i rapporti, in fondo, sono quel che sono - e dopo una nuova proposta ai dirigenti del Galatasaray a Milano, negli ultimissimi giorni si proverà sostanzialmente a trovare una soluzione, magari in Inghilterra se la pista turca non si concretizzerà.