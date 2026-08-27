Kessie, perché Spalletti e la Roma spingono la Juve. Tutto fatto, a meno che…

TORINO - Quando è arrivato l’inserimento della Roma su Franck Kessié, la Juventus ha accusato il colpo. Che sia stata una manovra di disturbo, che sia stato un tentativo dei procuratori per agitare le acque, che sia stato solo un interessamento pronto a tramutarsi in offerta: non importava. Importava quella che era - e rimane - la condizione di vantaggio in cui si sentono i bianconeri. E cioè: con l’ivoriano c’è un accordo verbale da tempo (4,5 milioni annui per tre stagioni), così come l’impegno ad andare fino in fondo. Serviva solo tempo. Fare, sì, ma appena possibile.

Kessie-Juve, la situazione Cosa vuol dire? Che prima c’erano delle cessioni da realizzare. Importanti. Pertanto, non solo l’addio di Miretti - oggi sarà formalizzato il passaggio al Besiktas, prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro totali - ma anche l’intenzione di piazzare in uscita un altro e differente ingaggio. Pesante. Ogni riferimento a Koopmeiners non è affatto casuale, semmai è puramente voluto. L’olandese rimane un giocatore “in più” nel gruppo di Spalletti, il primo a tentare di dargli una direzione differente, persino una coerenza all’interno del contesto tattico. Test complicato.

Risultato sostanzialmente nullo. Confusione certamente triplicata. Koop ha colto naturalmente l’idea della società e non ha certamente puntato i piedi: sta pensando all’addio, però a patto che all’orizzonte arrivi una proposta quantomeno in linea con il livello acquisito alla Juventus. Non sarà facile. Né sarà scontato. Anzi. L’interessamento della Roma non si è mai trasformato in un’offerta - i rapporti, in fondo, sono quel che sono - e dopo una nuova proposta ai dirigenti del Galatasaray a Milano, negli ultimissimi giorni si proverà sostanzialmente a trovare una soluzione, magari in Inghilterra se la pista turca non si concretizzerà.