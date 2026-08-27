Calciomercato Juve, Sorloth con il nuovo incastro! David si convince e spunta la Fiorentina

Finora Jonathan David ha sempre mantenuto la stessa linea. Esprimendo allo sfinimento un solo concetto: la volontà di rimanere alla Juve. Ritiene di aver compreso le difficoltà del calcio italiano nel suo primo anno di Serie A e crede di poter battagliare con Kolo Muani per una maglia da titolare. Una convinzione feroce fino a questo momento, rafforzata anche da una reale mancanza di alternative che il giocatore potesse considerare credibili. Al contrario, la Juve sin da luglio ha mostrato i denti.
David e la Juve, la situazione
O meglio, ha fatto capire a David che in questa stagione avrebbe avuto pochissimo spazio. Sostenendo le idee di Spalletti, che oggi inquadra il canadese più vicino ad essere un vice McKennie rispetto a rappresentare l’alter ego di Kolo davanti. Proprio fatica a dargli una logica in questo contesto, essendo David un contropiedista che poco si adatta al calcio relazionale di Lucio.
Nelle ultime ore, però, il giocatore si sta aprendo a valutare altre opportunità. Anche perché i sondaggi sono aumentati. Per esempio, l’Atletico Madrid sta portando avanti un’approfondita riflessione sull’ex Lille: piace a Simeone, che può valutare di rimpolpare il reparto offensivo con lui.
Juve, nuovo incastro
Per la Juve, dunque, si può prefigurare un nuovo incastro: non più legato a Nico Gonzalez, ma a David. Per arrivare al grande sogno da qui al 1° settembre: Alexander Sorloth. Il preferito di Spalletti, sicuro di aver trovato nel norvegese l’uomo ideale per dare più peso ad un attacco asfittico anche nella prima trasferta della stagione a Frosinone.
Con l’Atletico Madrid si cercano tutte le soluzioni possibili per accontentare i rispettivi allenatori: non è semplice, perché anche gli ingaggi sono differenti (quello di David, da 6 milioni più bonus, è un macigno pure per gli spagnoli), ma il varco è aperto. Prima, però, al Wanda Metropolitano va fatta chiarezza su Julian Alvarez. Laporta tiene vivo il Barcellona nella corsa all’argentino, sebbene l’Atletico continui a mostrare i muscoli, strozzando sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo blaugrana. La vicenda, però, è ancora passibile di colpi di scena.
Fiorentina, se Kean parte...
Tornando a David, invece, la giornata di ieri ha smussato le convinzioni del giocatore, ora più propenso ad ascoltare qualche stuzzicante interessamento. È stato proposto anche alla Fiorentina, che sta sondando il terreno per il sostituto di Moise Kean: i viola tengono duro sulla valutazione dell’attaccante classe 2000 col Como, ma sanno benissimo che l’avventura dell’ex Juve è giunta al capolinea.
E così, oltre al sondaggio fatto per Joshua Zirkzee con il Manchester United (va tenuto caldo anche in chiave bianconera: è il preferito di Massara, che ha una corsia preferenziale con l’agente dell’olandese Kia Joorabchian), la Fiorentina ha iniziato a muoversi con la Juve per David.
Ovviamente con una sola formula possibile: il prestito. Lo scoglio, manco a dirlo, resta lo stipendio faraonico del canadese, che irrigidisce Paratici così come tutti i club che hanno raccolto informazioni negli ultimi mesi.
Milik, Ekhator e Sorloth: che succede
Meno intrigante, agli occhi del giocatore, l’interesse del Paris FC, il rivale cittadino dei due volte campioni d’Europa. La Juve, in ogni caso, si sta adoperando per agevolare l’addio di David. Cercando un modo per perdere meno soldi possibili e garantire a Spalletti un sostituto degno, prima ancora di prendere una decisione definitiva sul futuro di Milik ed Ekhator: per il primo sullo sfondo c’è lo scenario della risoluzione, per il secondo è sempre viva l’opzione di un prestito al Parma.
Lucio spera in Sorloth, perché a livello di caratteristiche è il giocatore che gli serve per colmare la lacuna della presenza in area di rigore. Ma sa che è complicato. Per questo non scarta Zirkzee. Se arrivasse l’olandese, però, la Juve dovrebbe cambiare abito, trovando nuovi equilibri in un reparto che oggi non dà garanzie assolute, pur al netto del maxi investimento per Kolo Muani.
Finora Jonathan David ha sempre mantenuto la stessa linea. Esprimendo allo sfinimento un solo concetto: la volontà di rimanere alla Juve. Ritiene di aver compreso le difficoltà del calcio italiano nel suo primo anno di Serie A e crede di poter battagliare con Kolo Muani per una maglia da titolare. Una convinzione feroce fino a questo momento, rafforzata anche da una reale mancanza di alternative che il giocatore potesse considerare credibili. Al contrario, la Juve sin da luglio ha mostrato i denti.
David e la Juve, la situazione
O meglio, ha fatto capire a David che in questa stagione avrebbe avuto pochissimo spazio. Sostenendo le idee di Spalletti, che oggi inquadra il canadese più vicino ad essere un vice McKennie rispetto a rappresentare l’alter ego di Kolo davanti. Proprio fatica a dargli una logica in questo contesto, essendo David un contropiedista che poco si adatta al calcio relazionale di Lucio.
Nelle ultime ore, però, il giocatore si sta aprendo a valutare altre opportunità. Anche perché i sondaggi sono aumentati. Per esempio, l’Atletico Madrid sta portando avanti un’approfondita riflessione sull’ex Lille: piace a Simeone, che può valutare di rimpolpare il reparto offensivo con lui.