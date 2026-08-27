Calciomercato Juve, Sorloth con il nuovo incastro! David si convince e spunta la Fiorentina

Con l’Atletico Madrid si cercano tutte le soluzioni possibili per accontentare i rispettivi allenatori: non è semplice, perché anche gli ingaggi sono differenti (quello di David, da 6 milioni più bonus, è un macigno pure per gli spagnoli), ma il varco è aperto. Prima, però, al Wanda Metropolitano va fatta chiarezza su Julian Alvarez. Laporta tiene vivo il Barcellona nella corsa all’argentino, sebbene l’Atletico continui a mostrare i muscoli, strozzando sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo blaugrana. La vicenda, però, è ancora passibile di colpi di scena.