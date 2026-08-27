Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calciomercato Inter, ultime cessioni: plusvalenza in vista e chi manca all'appello

Accordo anche per il rinnovo di Pio Esposito fino al 2031 mentre Thuram è sempre più pronto all'esordio
Federico Masini
3 min
InterAsllaniPio Esposito

MILANO - All’appello manca solo Massolin - che insieme al club e al suo entourage sta valutando quale sia la soluzione migliore fra Nizza, Troyes e Angers (in prestito) -, poi lInter avrà completato il suo mercato in uscita al netto di possibili offerte a sorpresa negli ultimi giorni di mercato che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell’estate sono stati in bilico come Luis Henrique, Pavard o Bonny. Difficile, visto che il club vorrebbe pescare ancora la famosa quinta punta. Comunque ieri l’Inter ha completato la cessione di Asllani all’Al-Jazira.

Asllani all’Al-Jazira, i dettagli dell’operazione con l’Inter

Il centrocampista albanese ha detto si alla squadra degli Emirati Arabi - che gli verserà un ingaggio ben superiore agli 800mila euro a stagione percepiti finora - e così Inter e Al-Jazira hanno definito il trasferimento con la formula del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 5 che diventerà obbligo in base a un certo numero di presenze. Se Asllani verrà riscattato, l’Inter fra dieci mesi metterà a bilancio una plusvalenza di circa 2,5 milioni.

Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 2031: Thuram pronto all’esordio

Non lascerà Milano invece Pio Esposito. Dopo settimane di trattative la dirigenza nerazzurra ha trovato l’intesa con il suo agente per il rinnovo fi no al 2031 con l’ingaggio che salirà con i bonus fi no a 3,2 milioni. Pio, in gol al debutto contro il Monza, sarà ancora al centro dell’attacco domenica a Cagliari. Con lui Lautaro Martinez, mentre Thuram dovrebbe fare il suo esordio nella ripresa. Così come Curtis Jones, anche ieri completamente in gruppo, mentre ha proseguito il suo lavoro personalizzato Spence: l’esterno lavora in ottica Inter- Napoli (5 settembre).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS