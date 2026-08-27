Calciomercato Inter, ultime cessioni: plusvalenza in vista e chi manca all'appello

MILANO - All’appello manca solo Massolin - che insieme al club e al suo entourage sta valutando quale sia la soluzione migliore fra Nizza, Troyes e Angers (in prestito) -, poi l’Inter avrà completato il suo mercato in uscita al netto di possibili offerte a sorpresa negli ultimi giorni di mercato che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell’estate sono stati in bilico come Luis Henrique, Pavard o Bonny. Difficile, visto che il club vorrebbe pescare ancora la famosa quinta punta. Comunque ieri l’Inter ha completato la cessione di Asllani all’Al-Jazira.