Leao, il Galatasaray affonda ma l'Aston Villa rilancia: ora tocca al Milan 

Rafael Leao, che ieri era tornato ad allenarsi in gruppo, è molto vicino al Galatasaray . È servito un summit a Casa Milan che ha visto coinvolti, in varie forme, Gerry Cardinale, la proprietà del Galatasaray e l’intermediario del club turco George Gardi, per riuscire a trovare l’accordo tra i due club che è stato raggiunto sulla base di 45 milioni più 5 di bonus che potranno portare l’operazione ai fatidici 50 milioni che il Milan andava richiedendo da settimane. È servito anche un po’ di buonsenso da parte del club rossonero, che davanti al mancato rilancio dell’Aston Villa, ha deciso di andare a fondo il Galatasaray, che è sempre stato attivo sul giocatore. L’accordo è stato trovato, sulle cifre, attorno alle 20, con le parti che hanno discusso a lungo anche delle famigerate formule di pagamento, visto che serviva una documentazione particolare da parte della banca alla quale si appoggia il Galatasaray che garantisse le coperture economiche.

Nel corso della notte, poi, sono proseguiti i dialoghi tra lo stesso Gardi e il rappresentante di Leao . Un primo incontro, andato in scena fuori Milano, al quale ne seguirà un altro oggi per cercare di trovare la quadra sull’accordo economico con il calciatore. Si parla di una proposta da 10 milioni di base fissa più due di bonus come offerta del Galatasaray per una durata contrattuale di quattro anni. Si dovranno poi anche discutere le varie commissioni e avere l’ok definitivo di Leao (oggi Amorim in conferenza dirà se lo convocherà o meno per la partita di domani sera, a San Siro, contro il Venezia). La pressione della tifoseria del Galatasaray su questa operazione è cresciuta a dismisura ieri, man mano che le cose evolvevano tra i due club.

Aston Villa ancora vigile su Leao

Nella tarda serata, tuttavia, c’è stato il rilancio dell’Aston Villa con un’offerta da 42 milioni più 7 di bonus e un contratto da 7 milioni netti annui al giocatore. Oggi sarà una giornata cardine per dirimere le faccende economico-finanziarie tra il Gala e Leao, ma occhio al pesante inserimento del club inglese. Con l’eventuale ricavato della cessione di Rafa, che produrrà una plusvalenza di circa 34 milioni, il Milan andrà all’assalto di quel trequartista di piede mancino che da settimane sta cercando. Il nome di Alvyn Sanches dello Young Boys è sulla lista dei rossoneri, ma non è l’unico profilo che Cardinale e i suoi uomini mercato. La volontà è quella di prendere un giocatore “da Milan”, anche spendendo una cifra importante.

Milan, proposto Reggiani

Poi, agli occhi di molti addetti ai lavori, alla rosa attuale del Milan mancherebbero un difensore, un esterno sinistro di centrocampo visto che Moreira giocherà a destra, il trequartista e, forse, anche un vice Gonçalo Ramos, ma anche qui molto dipenderà dall’evoluzione dei dialoghi tra Milan e Porto per Santiago Gimenez. Perché se il messicano non dovesse partire, allora potrebbe essere reintegrato in rosa come alternativa all’attaccante portoghese e a Francesco Camarda. E per la difesa, ieri è stato proposto ai rossoneri Luca Reggiani, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e poi prelevato dal “solito” Borussia Dortmund nel 2024. Nell’ultima stagione, Reggiani ha giocato otto partite e ha segnato un gol in Bundesliga con la maglia giallo-nera del Bvb. Ancora nessun segnale, invece, per quanto concerne Fikayo Tomori (che potrebbe rimanere agganciato al suo ultimo anno di contratto in assenza di offerte gradite) e Youssouf Fofana.