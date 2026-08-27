Proposto alla Juve, maturato con Gasperini: l’ultima suggestione ideale per Spalletti

L'esperienza all'Atalanta e la crescita con Gasperini

L'esperienza con l'Atalanta ha rappresentato un passaggio fondamentale nella carriera di Maehle. Arrivato nel gennaio 2021, il danese si è inserito rapidamente nelle rotazioni di Gasperini, debuttando pochi giorni dopo il suo arrivo contro il Parma. A Bergamo ha trovato un ambiente ideale per migliorare sotto il profilo tattico e imparare a interpretare più ruoli sulla fascia. La presenza di Gasperini è stata importante soprattutto per la sua crescita nella fase senza palla e nella capacità di attaccare gli spazi. Pur partendo spesso come alternativa a Gosens e Hateboer, Maehle ha accumulato un'importante esperienza in campionato e nelle competizioni europee. Il suo primo gol in Serie A è arrivato nel gennaio 2022, nella larga vittoria dell'Atalanta contro l'Udinese. L'avventura bergamasca gli ha permesso quindi di completare la propria maturazione, trasformandolo in un esterno più duttile e consapevole.