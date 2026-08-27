Proposto alla Juve, maturato con Gasperini: l’ultima suggestione ideale per Spalletti

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la Juventus è concentrata sugli ultimi movimenti per completare la rosa di Spalletti. La dirigenza bianconera lavora sia sul fronte delle cessioni sia su quello dei possibili nuovi acquisti. A tenere banco, però, è anche la situazione di Yildiz, alle prese con un problema al piede che potrebbe richiedere un intervento. Nel frattempo Carnevali e Massara valutano diverse soluzioni per arrivare alla chiusura della sessione con una rosa più completa e tra questi nomi è uscito anche quello di Maehle.
Le uscite prima dei nuovi colpi
Sul fronte delle partenze, la Juve è chiamata a sfoltire l'organico per liberare spazio e risorse in vista degli ultimi innesti. Miretti è andato al Besiktas, mentre Rugani è pronto a salutare nuovamente Torino. Da definire anche il futuro di David e Koopmeiners, entrambi tra i giocatori che il club vorrebbe eventualmente piazzare, non semplice visto il rendimento nell'ultima stagione.
In entrata, invece, restano sotto osservazione diversi profili. Nella lista sono ci sono Kessié e Zirkzee, mentre nelle ultime ore è emersa la candidatura di Maehle. Il danese, già protagonista in Serie A con l'Atalanta, è stato proposto ai bianconeri e avrebbe il vantaggio di poter agire su entrambe le corsie esterne. Una caratteristica che lo rende una soluzione interessante, anche in considerazione della ricerca di un elemento capace di garantire maggiore profondità numerica alla rosa.
Yildiz e la situazione della rosa
La situazione di Yildiz rappresenta però un elemento da monitorare con particolare attenzione. L'eventuale necessità di intervenire sulla frattura al piede potrebbe infatti condizionare le valutazioni dello staff e della società. Parallelamente, la Juventus continua a lavorare per completare il gruppo a disposizione di Spalletti. In porta sono già arrivati Vicario e Grabara, ma il mercato bianconero non è ancora terminato. Le prossime giornate saranno decisive per capire quali operazioni potranno concretizzarsi. Molto dipenderà anche dalla capacità della dirigenza di trovare una sistemazione ai giocatori in uscita. Maehle resta un nome da seguire, così come gli altri profili presenti sul taccuino della società. L'obiettivo è arrivare alla chiusura del mercato con una rosa equilibrata e con tutte le alternative necessarie per affrontare la stagione.
Una carriera costruita tra Danimarca, Belgio e Germania
Joakim Maehle ha iniziato il proprio percorso calcistico in Danimarca, nelle giovanili dell'Ostervra, prima di trasferirsi all'Aalborg nel 2016. Proprio con il club danese è arrivato l'esordio tra i professionisti, che gli ha permesso di mettersi in evidenza molto presto. Nel maggio 2017 è arrivato il passaggio al Genk, in Belgio, dove ha raccolto esperienza e continuità. La sua crescita lo ha portato progressivamente ad attirare l'attenzione dei principali club europei. Nel gennaio 2021 è arrivata la chiamata dell'Atalanta, con il trasferimento a Bergamo per raccogliere l'eredità di Timothy Castagne. Dopo tre stagioni in Italia, nel 2023 il danese ha scelto di ripartire dalla Bundesliga. Il Wolfsburg lo ha acquistato per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, garantendogli un contratto quadriennale.
L'esperienza all'Atalanta e la crescita con Gasperini
L'esperienza con l'Atalanta ha rappresentato un passaggio fondamentale nella carriera di Maehle. Arrivato nel gennaio 2021, il danese si è inserito rapidamente nelle rotazioni di Gasperini, debuttando pochi giorni dopo il suo arrivo contro il Parma. A Bergamo ha trovato un ambiente ideale per migliorare sotto il profilo tattico e imparare a interpretare più ruoli sulla fascia. La presenza di Gasperini è stata importante soprattutto per la sua crescita nella fase senza palla e nella capacità di attaccare gli spazi. Pur partendo spesso come alternativa a Gosens e Hateboer, Maehle ha accumulato un'importante esperienza in campionato e nelle competizioni europee. Il suo primo gol in Serie A è arrivato nel gennaio 2022, nella larga vittoria dell'Atalanta contro l'Udinese. L'avventura bergamasca gli ha permesso quindi di completare la propria maturazione, trasformandolo in un esterno più duttile e consapevole.
Un esterno moderno e molto duttile
Dal punto di vista tattico, Maehle non è un terzino destro puro, ma proprio la sua versatilità potrebbe renderlo interessante per la Juventus di Spalletti. Può infatti agire anche sulla corsia mancina e avanzare la propria posizione, interpretando il ruolo di esterno di centrocampo. Fisicamente strutturato e dotato di una buona accelerazione, è efficace quando può spingere in progressione e accompagnare l'azione offensiva. Tra le sue qualità principali c'è anche la capacità di crossare, caratteristica che gli permette di creare occasioni per i compagni. Non gli manca inoltre la tecnica individuale, con una discreta abilità nell'uno contro uno e nel dribbling. La sua resistenza gli consente di mantenere un buon rendimento anche nella fase difensiva. Per caratteristiche potrebbe dunque adattarsi a una linea a quattro, ma anche interpretare un sistema più fluido, alternando compiti offensivi e difensivi come già visto con altri esterni bianconeri.
Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la Juventus è concentrata sugli ultimi movimenti per completare la rosa di Spalletti. La dirigenza bianconera lavora sia sul fronte delle cessioni sia su quello dei possibili nuovi acquisti. A tenere banco, però, è anche la situazione di Yildiz, alle prese con un problema al piede che potrebbe richiedere un intervento. Nel frattempo Carnevali e Massara valutano diverse soluzioni per arrivare alla chiusura della sessione con una rosa più completa e tra questi nomi è uscito anche quello di Maehle.
Le uscite prima dei nuovi colpi
Sul fronte delle partenze, la Juve è chiamata a sfoltire l'organico per liberare spazio e risorse in vista degli ultimi innesti. Miretti è andato al Besiktas, mentre Rugani è pronto a salutare nuovamente Torino. Da definire anche il futuro di David e Koopmeiners, entrambi tra i giocatori che il club vorrebbe eventualmente piazzare, non semplice visto il rendimento nell'ultima stagione.
In entrata, invece, restano sotto osservazione diversi profili. Nella lista sono ci sono Kessié e Zirkzee, mentre nelle ultime ore è emersa la candidatura di Maehle. Il danese, già protagonista in Serie A con l'Atalanta, è stato proposto ai bianconeri e avrebbe il vantaggio di poter agire su entrambe le corsie esterne. Una caratteristica che lo rende una soluzione interessante, anche in considerazione della ricerca di un elemento capace di garantire maggiore profondità numerica alla rosa.