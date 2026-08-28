Calciomercato Milan: Leao, scatto Aston Villa. Anche Emery mobilitato. Su Fofana, Tomori e Gimenez…

MILANO - Un giovedì lungo e intenso sull’asse Milano-Birmingham-Istanbul per la cessione, da parte del Milan, di Rafael Leao. Ieri mattina, l’attaccante portoghese aveva rifiutato, ma senza chiudere la porta, la prima proposta avanzata dall’Aston Villa che nel corso della giornata ha deciso di accelerare ed è sceso in campo anche Unai Emery, che ha parlato direttamente con il calciatore, alzando ulteriormente il pressing. Due sere fa, i Villans avevano proposto al Milan un prestito oneroso da 8 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 42, raggiungendo la fatidica quota 50 milioni che il Galatasaray aveva garantito a Gerry Cardinale con la sua offerta da 45 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

I colloqui con Aston Villa e Galatasaray Dopo aver detto di “no” alla prima offerta dell’Aston Villa, Leao si è recato a Milanello per l’allenamento delle 11 per poi lasciare il centro sportivo rossonero e tornare a casa, dove ha seguito l’evoluzione dei colloqui che il suo legale ha tenuto nel corso del pomeriggio sia con il Villa sia con il Galatasaray. ieri sera non era stato raggiunto nessun accordo né con un club né con l’altro, con Mendes da una parte e Gardi dall’altra a tessere le strategie finali per l’Aston Villa l’uno e il Galatasaray l’altro. Ma la vera novità riguarda la formula d’acquisto che il club inglese è disposto a cambiare: perché su richiesta del Milan, il Villa è pronto a passare dal prestito oneroso con obbligo di riscatto a un acquisto a titolo definitivo. Ma prima deve ricalibrare l’offerta tra parte fissa e bonus garantiti per far quadrare i conti dopo l’acquisto di Nico Jackson dal Chelsea. A Leao, l’Aston Villa è pronta a offrire un ingaggio base di 7.5-8 milioni. Più basso rispetto al Gala, ma con la Premier come opzione che tenta Rafa.

Su Fofana, Tomori e Gimenez... Oggi Leao sarà concentrato sulle nuove evoluzioni che ci saranno attorno a lui, visto che non è stato convocato da Ruben Amorim per la partita di questa sera con il Venezia. La sensazione è che tra oggi e domani si dovrà arrivare alla chiusura del cerchio. Intanto Amorim ha confermato che Fofana, Tomori e Gimenez, se non troveranno squadra, non saranno reintegrati nel gruppo poiché non fanno parte delle sue idee tecniche e di quelle del club. Il Porto, nelle prossime ore, potrebbe presentare una nuova offerta al Milan per il Bebote, sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tomori e Fofana aspettano proposte che li allettino. Ricci al Como è in definizione.