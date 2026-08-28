Woltemade, le condizioni del Newcastle e il pressing Napoli. La Juve che fa?

È il nome che infiamma queste ultime, convulse e imprevedibili ore di calciomercato: Nick Woltemade può accendere i sogni del Napoli ma non solo, ecco perché. L'ex Stoccarda, classe 2002, ha firmato con il Newcastle soltanto un anno fa per la cifra record di 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma nonostante un inizio spumeggiante la sua avventura inglese si è andata spegnendo e potrebbe essere già ai titoli di coda. Le possibilità che arrivi in Italia sono tutt'altro che utopiche: si fa sempre più insistente l'interesse del Napoli di Max Allegri , che dopo aver salutato Romelu Lukaku - destinazione Fenerbahce - è alla ricerca di un altro centravanti da consegnare all'ex tecnico di Milan e Juventus. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il tedesco avrebbe chiesto la cessione al Newcastle - con i Magpies che si sono già privati dei vari Bruno Guimaraes, Sandro Tonali ed Anthony Gordon -, e il club bianconero che sembrerebbe esser disposto a cedere il calciatore in prestito con opzione d'acquisto.