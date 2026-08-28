Morata lascia il Como: tutto fatto per il ritorno in Spagna dell'ex Juve

Termina qui l'avventura in maglia Como di Alvaro Morata, almeno per il momento: l'ex centravanti di Milan e Juve saluta il club lariano dopo una sola stagione, durante la quale ha raccolto 26 presenze e due assist. Il futuro di Morata sarà in Spagna, al Leganes, club della seconda divisione spagnola in cui si trasferirà con la formula del prestito. L'attaccante spagnolo è atterrato nelle scorse ore, in attesa di sostenere le visite mediche con il suo nuovo club ed infine apporre le firme sul contratto che lo legherà al Leganes per la stagione 2026/2027.
Morata lascia il Como: colpaccio del Leganes
Alvaro Morata lascia la Serie A: dopo aver raccolto numerose presenze tra Juventus, Milan e Como - nell'ultima stagione - il centravanti spagnolo ritorna in Spagna - dove ha vestito per anni la casacca del Real Madrid - accentando la sfida del Leganes: riportare il club nella massima serie spagnola. L'ormai ex numero 7 dei lariani ha raccolto sotto la guida tecnica di Fabregas soltanto una rete, ovvero quella dello scorso 27 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina. Adesso l'approdo in Liga2, in cui lo spagnolo proverà a contribuire in maniera contreta al ritorno in Liga del Leganes.