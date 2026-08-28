Morata lascia il Como: tutto fatto per il ritorno in Spagna dell'ex Juve

Termina qui l'avventura in maglia Como di Alvaro Morata, almeno per il momento: l'ex centravanti di Milan e Juve saluta il club lariano dopo una sola stagione, durante la quale ha raccolto 26 presenze e due assist. Il futuro di Morata sarà in Spagna, al Leganes, club della seconda divisione spagnola in cui si trasferirà con la formula del prestito. L'attaccante spagnolo è atterrato nelle scorse ore, in attesa di sostenere le visite mediche con il suo nuovo club ed infine apporre le firme sul contratto che lo legherà al Leganes per la stagione 2026/2027.