Leao al Galatasaray, no alla Premier: quanto incassa il Milan. E un affare si blocca...

Si chiude dopo sette anni e uno Scudetto vinto l'avventura di Rafa Leao con la maglia del Milan. L'attaccante portoghese, ormai fuori dai piani del tecnico Ruben Amorim, è stato ceduto al Galatasaray. Il club turco, dopo giorni di intense trattative, ha avuto la meglio sugli inglesi dell'Aston Villa.