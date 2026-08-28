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Leao al Galatasaray, no alla Premier: quanto incassa il Milan. E un affare si blocca...

Il talento portoghese andrà in Turchia: brutta notizia per il Napoli...
2 min
LeaoMilanGalatasaray

Si chiude dopo sette anni e uno Scudetto vinto l'avventura di Rafa Leao con la maglia del Milan. L'attaccante portoghese, ormai fuori dai piani del tecnico Ruben Amorim, è stato ceduto al Galatasaray. Il club turco, dopo giorni di intense trattative, ha avuto la meglio sugli inglesi dell'Aston Villa. 

Le cifre

Nessuna conferma sulla cifre dell'operazione, ma secondo Sky Sport al Milan andranno 45 milioni di euro mentre il giocatore firmerà un contratto un contratto da 12 all'anno. L'Aston Villa si era spinta ad offrire fino a 7.5 e la possibilità di giocare in Premier League, ma alla fine la scelta del portoghese è caduta sulla Turchia.

Lo 'sgarbo' al Napoli

L'approdo di Rafael Leão al Galatasaray rischia di paralizzare a catena il mercato del Napoli. L'arrivo del portoghese a Istanbul bloccherebbe infatti la cessione di Noa Lang dagli azzurri agli stessi turchi, frenando così le uscite in casa azzurra e impedendo, di riflesso, l'affondo definitivo dei partenopei per Nick Woltemade.

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