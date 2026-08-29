Calciomercato Juve: Kessie, qual è l'ultimo nodo da sciogliere. Koopmeiners e David...

Non c’è ancora un accordo totale tra la Juventus e Franck Kessié. Non c’è ancora la stretta di mano che alleggerirebbe l’aria alla Continassa, che darebbe forza e slancio ai dirigenti bianconeri. E che allieterebbe pure le attese di Spalletti. No, bisogna aspettare. Comunque aspettare. E intanto provare a far quadrare i conti, magari ricavando lo spazio per un piccolo rilancio, tale da procedere spediti verso la chiusura. È stato lo stesso Lucio a raccontare la dinamica dei fatti, per filo e per segno: con i prestiti e gli altri colpi attesi (ancora due, nelle idee dei direttori) bisogna prima fare spazio e cioè cassa; con Kessié no, è una situazione diversa. È un parametro zero con il quale occorre trovare una quadra. E si sta lavorando esattamente a questo: cercando una soluzione condivisa, facendo sostanzialmente tornare i conti. La Juventus nella giornata di mercoledì ha ritoccato l’offerta al centrocampista: era partita dall’idea di formulare una proposta basata su un triennale e poi si è spostata sui due anni più opzione per il rinnovo.