Calciomercato Juve: Kessie, qual è l'ultimo nodo da sciogliere. Koopmeiners e David...

Non c’è ancora un accordo totale tra la Juventus e Franck Kessié. Non c’è ancora la stretta di mano che alleggerirebbe l’aria alla Continassa, che darebbe forza e slancio ai dirigenti bianconeri. E che allieterebbe pure le attese di Spalletti. No, bisogna aspettare. Comunque aspettare. E intanto provare a far quadrare i conti, magari ricavando lo spazio per un piccolo rilancio, tale da procedere spediti verso la chiusura. È stato lo stesso Lucio a raccontare la dinamica dei fatti, per filo e per segno: con i prestiti e gli altri colpi attesi (ancora due, nelle idee dei direttori) bisogna prima fare spazio e cioè cassa; con Kessié no, è una situazione diversa. È un parametro zero con il quale occorre trovare una quadra. E si sta lavorando esattamente a questo: cercando una soluzione condivisa, facendo sostanzialmente tornare i conti. La Juventus nella giornata di mercoledì ha ritoccato l’offerta al centrocampista: era partita dall’idea di formulare una proposta basata su un triennale e poi si è spostata sui due anni più opzione per il rinnovo.
Kessié vicino ai bianconeri. E Zehgrova si avvicina...
L’ingaggio, invece: la prima richiesta di Franck si aggirava addirittura intorno agli 8 milioni, i bianconeri hanno provato a ridurla fino a poco più della metà, e continuano a girare attorno a questi numeri, pur consapevoli di dover ulteriormente alzare la posta. Eccolo, uno dei nodi principali: cambiati i termini, devono cambiare pure le cifre. E in più resiste il tema del bonus alla firma, che la Juve contava di far scattare al terzo anno. Servirebbe un mago di Wall Street per giungere al calcolo giusto. O più semplicemente servirà aspettare qualcosa in più in termini di cessioni, a prescindere dal reparto dal quale la Juventus riuscirà a fare spazio. In questo senso va tenuto d’occhio quanto sta accadendo sul fronte Zhegrova e l’interessamento registrato dalla Lazio: la Juve sa benissimo di non poter avanzare pretese differenti dal prestito ed eventualmente con diritto di riscatto, ma cedere il kosovaro aiuterebbe a far respirare i conti prima eventualmente di tornare ad appesantirli (però col sorriso).
Juve, Miretti raggiunge Vlahovic in Turchia
Intanto, è volato in Turchia Fabio Miretti: da ieri è ufficialmente un giocatore del Besiktas, anche lui in prestito oneroso - 2 milioni di euro - con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Staranno tutti a vedere cos’accadrà: se sarà un anno interlocutorio per poi eventualmente ripartire, oppure se in Turchia potrà avere davvero l’occasione di brillare. In fondo, è la prima volta lontano da casa, e il prestito al Genoa aveva dato già qualche frutto, oltre che indicazioni. Poco movimento invece su Koopmeiners: il Galatasaray ci ha provato nelle scorse ore ma non è arrivata un’offerta in grado di convincere l’olandese. Solo l’Atletico Madrid convincerebbe invece David, per cui i bianconeri imbastirebbero volentieri lo scambio con Sorloth. Manca poco. Ma manca molto. Buon rush finale.
Non c’è ancora un accordo totale tra la Juventus e Franck Kessié. Non c’è ancora la stretta di mano che alleggerirebbe l’aria alla Continassa, che darebbe forza e slancio ai dirigenti bianconeri. E che allieterebbe pure le attese di Spalletti. No, bisogna aspettare. Comunque aspettare. E intanto provare a far quadrare i conti, magari ricavando lo spazio per un piccolo rilancio, tale da procedere spediti verso la chiusura. È stato lo stesso Lucio a raccontare la dinamica dei fatti, per filo e per segno: con i prestiti e gli altri colpi attesi (ancora due, nelle idee dei direttori) bisogna prima fare spazio e cioè cassa; con Kessié no, è una situazione diversa. È un parametro zero con il quale occorre trovare una quadra. E si sta lavorando esattamente a questo: cercando una soluzione condivisa, facendo sostanzialmente tornare i conti. La Juventus nella giornata di mercoledì ha ritoccato l’offerta al centrocampista: era partita dall’idea di formulare una proposta basata su un triennale e poi si è spostata sui due anni più opzione per il rinnovo.
Kessié vicino ai bianconeri. E Zehgrova si avvicina...
L’ingaggio, invece: la prima richiesta di Franck si aggirava addirittura intorno agli 8 milioni, i bianconeri hanno provato a ridurla fino a poco più della metà, e continuano a girare attorno a questi numeri, pur consapevoli di dover ulteriormente alzare la posta. Eccolo, uno dei nodi principali: cambiati i termini, devono cambiare pure le cifre. E in più resiste il tema del bonus alla firma, che la Juve contava di far scattare al terzo anno. Servirebbe un mago di Wall Street per giungere al calcolo giusto. O più semplicemente servirà aspettare qualcosa in più in termini di cessioni, a prescindere dal reparto dal quale la Juventus riuscirà a fare spazio. In questo senso va tenuto d’occhio quanto sta accadendo sul fronte Zhegrova e l’interessamento registrato dalla Lazio: la Juve sa benissimo di non poter avanzare pretese differenti dal prestito ed eventualmente con diritto di riscatto, ma cedere il kosovaro aiuterebbe a far respirare i conti prima eventualmente di tornare ad appesantirli (però col sorriso).