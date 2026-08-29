Toro, finalmente Perri: ufficiale il nuovo portiere di Abate. La formula

Lucas Perri è un nuovo giocatore del Torino. Classe 1997, il portiere brasiliano lascia il Leeds per unirsi a titolo temporaneo alla corte di Ignazio Abate - che al secondo impegno di campionato è uscito sconfitto dalla Mapei Stadium - . Si chiude così una lunga trattativa che rinforza la porta granata, finora affidata a 19enne Diego Mascardi. Questa la nota del Toro, che con il club inglese si è accordato per il prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Leeds United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Perri. Lucas Perri è nato a Campinas, in Brasile, il 10 dicembre 1997. Cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, ha completato il proprio percorso di formazione nel club brasiliano fino ad approdare in prima squadra, con cui ha vinto un campionato paulista. Dopo un'esperienza di sei mesi in prestito al Crystal Palace è dapprima tornato al São Paulo e nel maggio 2022 si è trasferito al Nautico, club con cui ha disputato 44 gare. Nell'agosto dello stesso anno è passato al Botafogo: con il club di Rio de Janeiro ha totalizzato 67 presenze tra tutte le competizioni e vinto un campionato carioca".