Calciomercato Milan: Hutchinson c'è, nel mirino anche Balde e Yoro

Poco meno di tre giorni per chiudere il mercato come si deve. Non si può certo dire che il Milan e Gerry Cardinale si siano risparmiati - oltre 150 milioni per Gonçalo Ramos, Gila, Diawara e Diego Moreira -, però la rosa a disposizione di Amorim presenta ancora delle lacune. L’allenatore prima della gara col Venezia ha spiegato che «non possiamo risolvere i nostri problemi con una sola sessione di mercato, ci vorrà tempo», però qualcosa andrà fatto. E di questo in un albergo del centro di Milano hanno parlato ieri per quasi cinque ore proprio Cardinale, Amorim e i dirigenti rossoneri Almstadt e Gardiner. Cardinale ha garantito all’allenatore che cercherà di completare l’organico con altri acquisti. Anzi, colpi, perché, come già emerso nelle scorse settimane, Cardinale non vuole spendere per giocatori che non spostino gli equilibri, piuttosto meglio fare investimenti da 30/40 o più milioni per calciatori che facciano la differenza.

Milan, Hutchinson vicino Due se non tre gli obiettivi: quasi sicuro un trequartista (possibilmente mancino) per aumentare la qualità; poi un difensore - che appare una necessità - o un quinto di sinistra. Oppure entrambi. Non verrà preso un altro attaccante: si andrà avanti con Camarda vice Ramos e all’occorrenza sarà utilizzato come “falso 9” Pulisic. Per quanto concerne il trequartista, nella serata di ieri è stato trovato l’accordo per Omari Hutchinson, 22enne inglese del Nottingham Forrest. È stato proposto dall’agente Kia Joorabchian e il Milan ha mostrato interesse trovando l’intesa per un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore è atteso per le visite. Superato quindi lo svizzero Alvyn Sanches dello Young Boys. I tifosi rossoneri ieri sognavano un big come Endrick, ma il Real non vuole cederlo.

Milan, Balde e Yoro nel mirino Un ruolo poi potrebbe averlo il solito Jorge Mendes: il super agente oggi tornerà a trattare col Porto la cessione di Gimenez, ma fra i suoi assistiti ha Balde, terzino sinistro del Barcellona che i catalani potrebbero “sacrificare” per 40-50 milioni. E attenzione a Leny Yoro, centrale del Manchester United. Fra gli altri nomi importanti sui quali il Milan ragione c’è sempre il difficilissimo Gonçalo Inacio, difensore dello Sporting; mentre nelle ultime ore è stato proposto anche Ait-Nouri, terzino sinistro del City. Sul fronte uscite, Fofana piace al Galatasaray (sondato pure da Juventus e club di Premier) mentre Tomori non ha offerte concrete e rischia di rimanere - fuori rosa - a Milano.