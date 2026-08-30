Robinho Jr al Genoa: arriva il figlio d'arte

La sfida alla Lazio di questa sera si gioca con un occhio al mercato. In casa Genoa questi ultimi tre giorni di trattative sono a dir poco caldissimi sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Ma prima di una due giorni di fuoco ci sono in palio punti pesanti all'Olimpico, punti che De Rossi potrà inseguire con una sorpresa dell'ultimo momento: Elias Havel. L'attaccante austriaco, che aveva ben impressionato da subentrante contro l'Ascoli con un gol segnato e uno sfiorato, ieri si è allenato con i compagni ed è tra i convocati.

Osmajic insidia la titolarità Con l'aggiunta di Osmajic il tecnico ha così almeno quattro attaccanti a disposizione per poter fare le proprie scelte, rispetto ad una sfida con il Napoli con i soli Vitinha e Colombo e il primavera Zulevic è sicuramente un bel vantaggio. E proprio il montenegrino è uno dei candidati a partire titolare assieme a Colombo per un Grifone non molto dissimile rispetto a quello visto sabato scorso. L'altro dubbio principale riguarda il centrocampo con le quotazioni di Sow che crescono con l'aumento dei minuti nelle gambe del centrocampista svizzero, tanto da insidiare Amorim per una maglia da titolare, come è peraltro immaginabile per il futuro visto che l'ex Siviglia è uno di quegli elementi in grado di far crescere il valore del reparto.

Frendrup verso l'Olympiacos: ecco Robinho Jr In mediana giocherà però un elemento che il Genoa dovrà cercare di non lasciar partire in questi ultimi due giorni: Morten Frendrup. I greci dell'Olympiacos sono tornati alla carica ed anche se l'offerta è bassa potrebbero alzarla, rispetto alla scorsa estate quando fu rifiutata un'offerta di 15 milioni più bonus. Questa volta invece intorno a quella cifra i rossoblù potrebbero capitolare. Ma non solo uscite in questi ultimi tre giorni. I rossoblù cercano un esterno offensivo e rimangono vivi i nomi di Cancellieri ed El Shaarawy; intanto hanno messo a segno un colpo importante. Dal Brasile è in arrivo, entro martedì, l'esterno offensivo destro Robinho Jr. Il figlio di Robinho, ex Milan, Real e City, classe 2007 (compie gli anni il 17 dicembre): ha già giocato 19 gare nella serie A brasiliana e soprattutto è in possesso di passaporto italiano grazie alla mamma, tanto che si è parlato di lui anche per la nazionale. Arriva in prestito con diritto di riscatto e per evitare troppa pressione inizialmente verrà aggregato alla primavera pronto a fare la spola con la prima squadra.