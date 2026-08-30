Dibu Martinez-Chelsea: ufficiale. Il comunicato e la durata del contratto dell'ex obiettivo Juve

Emiliano Dibu Martinez è il nuovo portiere del Chelsea. Classe 1992, l'estremo difensore argentino - a lungo nella lista dei candidati per la porta della Juventus - lascia l'Aston Villa dopo 6 stagioni. Un'operazione da circa 9 milioni di euro che lega il campione del mondo nel 2022 ai Blues con un contratto triennale. Questa la nota ufficiale del club: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale argentino Emiliano Martínez dall'Aston Villa. Il portiere 33enne, campione del mondo nel 2022, ha firmato un contratto triennale con i Blues. 'Sono felicissimo di essere in questo club', ha dichiarato Martínez. 'Venire al Chelsea, per me e per la mia famiglia, è stata una decisione facile da prendere e sono davvero al settimo cielo: non vedo l'ora di cominciare.Voglio avere successo qui. Sono una persona che vuole vincere in tutto ciò che fa e voglio portare questa mentalità in questo club, perché è una società che vince titoli, quindi penso che sia un binomio perfetto. Ci metto tutta la passione e gioco con il cuore. Darò il 100% in ogni partita e in ogni allenamento per rendere orgogliosi il club, i miei compagni di squadra e i tifosi'".
Martinez: la carriera
"Dopo aver iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell'Independiente - prosegue la nota - . Martínez si è trasferito all'Arsenal nell'agosto 2010, all'età di 17 anni Dopo diversi prestiti per fare esperienza in prima squadra, è diventato titolare per l'Arsenal nella stagione 2019/20, giocando dal primo minuto le ultime 11 partite e vincendo la FA Cup. All'inizio della stagione successiva ha vinto la Community Shield prima di firmare per l'Aston Villa nel settembre 2020. Durante il suo periodo nelle Midlands, Martínez si è affermato come uno dei migliori portieri al mondo. Ha collezionato 256 presenze con la maglia del Villa in sei stagioni, alzando al cielo la UEFA Europa League a maggio. Martínez ha debuttato in nazionale nel giugno 2021 e da allora è stato il portiere titolare dell'Argentina, collezionando 67 presenze con la sua nazionale. Con la Albiceleste ha vinto due volte la Copa América (2021 e 2024) e ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2022. A seguito di questi successi, Martínez ha ricevuto il Premio Yashin, assegnato al miglior portiere del mondo, durante le cerimonie del Pallone d'Oro del 2023 e del 2024. Benvenuto al Chelsea, Emi!"