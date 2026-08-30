Dibu Martinez-Chelsea: ufficiale. Il comunicato e la durata del contratto dell'ex obiettivo Juve

Emiliano Dibu Martinez è il nuovo portiere del Chelsea. Classe 1992, l'estremo difensore argentino - a lungo nella lista dei candidati per la porta della Juventus - lascia l'Aston Villa dopo 6 stagioni. Un'operazione da circa 9 milioni di euro che lega il campione del mondo nel 2022 ai Blues con un contratto triennale. Questa la nota ufficiale del club: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale argentino Emiliano Martínez dall'Aston Villa. Il portiere 33enne, campione del mondo nel 2022, ha firmato un contratto triennale con i Blues. 'Sono felicissimo di essere in questo club', ha dichiarato Martínez. 'Venire al Chelsea, per me e per la mia famiglia, è stata una decisione facile da prendere e sono davvero al settimo cielo: non vedo l'ora di cominciare.Voglio avere successo qui. Sono una persona che vuole vincere in tutto ciò che fa e voglio portare questa mentalità in questo club, perché è una società che vince titoli, quindi penso che sia un binomio perfetto. Ci metto tutta la passione e gioco con il cuore. Darò il 100% in ogni partita e in ogni allenamento per rendere orgogliosi il club, i miei compagni di squadra e i tifosi'".