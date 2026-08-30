Njie dal Torino alla Fiorentina, adesso è ufficiale: cifre e dettagli del nuovo colpo di Paratici

Ora è ufficiale, Alieu Njie è un nuovo calciatore della Fiorentina . Affare da 20 milioni di euro bonus compresi , arriva a titolo definitivo dal Torino , che incasserà anche il 12% della futura rivendita . Il 21enne svedese - riporta Nicolò Schira - ha firmato un contratto fino al 2031 da 1 milione a stagione.

Il comunicato della Fiorentina

A dare l'ufficialità del trasferimento è stato lo stesso club viola con la seguente nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia".