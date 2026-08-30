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Njie dal Torino alla Fiorentina, adesso è ufficiale: cifre e dettagli del nuovo colpo di Paratici

La società viola regala l'ennesimo rinforzo a Fabio Grosso dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative
2 min
njieFiorentinaTorino

Ora è ufficiale, Alieu Njie è un nuovo calciatore della Fiorentina. Affare da 20 milioni di euro bonus compresi, arriva a titolo definitivo dal Torino, che incasserà anche il 12% della futura rivendita. Il 21enne svedese - riporta Nicolò Schira - ha firmato un contratto fino al 2031 da 1 milione a stagione.

Il comunicato della Fiorentina

A dare l'ufficialità del trasferimento è stato lo stesso club viola con la seguente nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia".

La nota del Torino

Anche il Toro ha dedicato alcune righe a Njie per salutarlo e augurargli il meglio per la sua nuova avventura: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina - a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie. Tutto il Torino saluta Alieu con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".

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