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Torino, Cairo si dà alla regia e tratta Mandragora. Se no c’è Bragança

Dopo le operazioni Comuzzo, Fortini e Njie, il presidente torna a discutere con Paratici: stavolta per rinforzare la mediana. La Fiorentina lo valuta tra 6 e 7 milioni: Rolando era già stato in granata per un anno e mezzo fino al ‘22
Marco Bonetto
1 min
CalciomercatoTorinoMandragora
Torino, Cairo si dà alla regia e tratta Mandragora. Se no c’è Bragança© LAPRESSE

TORINO - Si è messo a trattare direttamente Cairo, per Mandragora. D’altra parte con Paratici vanta un rapporto privilegiato e sull’altare delle ultime settimane il presidente granata e il direttore sportivo viola hanno confezionato ben tre operazioni, in sequenza. Il ritorno a Torino del regista napoletano, 29enne, potrebbe essere la quarta, dopo i trasferimenti in granata di Comuzzo (prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto

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