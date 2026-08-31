Torino, Cairo si dà alla regia e tratta Mandragora. Se no c’è Bragança

Dopo le operazioni Comuzzo, Fortini e Njie, il presidente torna a discutere con Paratici: stavolta per rinforzare la mediana. La Fiorentina lo valuta tra 6 e 7 milioni: Rolando era già stato in granata per un anno e mezzo fino al ‘22