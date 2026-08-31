Torino, Cairo si dà alla regia e tratta Mandragora. Se no c’è Bragança

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TORINO - Si è messo a trattare direttamente Cairo, per Mandragora. D’altra parte con Paratici vanta un rapporto privilegiato e sull’altare delle ultime settimane il presidente granata e il direttore sportivo viola hanno confezionato ben tre operazioni, in sequenza. Il ritorno a Torino del regista napoletano, 29enne, potrebbe essere la quarta, dopo i trasferimenti in granata di Comuzzo (prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto
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