Ansia Thuram, la Juve rischia la mezza rivoluzione: Hojbjerg e non solo, i nomi last minute

TORINO - Khéphren Thuram è atteso da un consulto a Lione . Decisivo per quanto riguarda la sua stagione non ancora, ma importante sicuramente sì. Il francese, che nei tre mesi di terapia conservativa per curare la sindrome femoro-rotulea non ha toccato con mano miglioramenti sostanziali, rischia di dover rivedere i propri piani. Scenari che possono passare anche da un intervento al ginocchio che lo tormenta da aprile. Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti , alla vigilia della vittoria contro il Parma, rappresentano un allarme rosso in casa Juve : «Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus . Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l’estate». La situazione è seria . A tal punto da indurre i bianconeri a dover cercare un’ulteriore soluzione in mezzo al campo, dopo aver sistemato col Tottenham l’affare Pape Sarr .

Juve, il piano bianconero si chiama Højbjerg

Ricky Massara sta compiendo un tentativo per un nome altisonante: Pierre-Emile Højbjerg, già cercato da Cristiano Giuntoli due anni fa per rinforzare la mediana. Centrocampista del Marsiglia, nonché attuale capitano della Danimarca, ieri sera è sceso in campo contro il Monaco: titolare. È un giocatore di fondamentale importanza per i francesi, che però hanno la necessità di ridurre drasticamente il monte ingaggi cercando di incassare il più possibile da qui a domani sera. Højbjerg risulta tra gli elementi in partenza, al pari di Balerdi, che ha già firmato con la Roma. Il danese piace molto a Spalletti ed è un profilo che unisce tutti alla Continassa: porta qualità, tempi d’inserimento e una notevole esperienza internazionale, che può servire all’intero reparto per alzare il livello e non rimpiangere il mancato approdo di Franck Kessié, andato all’Atalanta non senza rimpianti. La scalata a Højbjerg, a così poche ore dalla fine della sessione, è una missione sicuramente complessa. Ma la Juve ci proverà.