Ansia Thuram, la Juve rischia la mezza rivoluzione: Hojbjerg e non solo, i nomi last minute

TORINO - Khéphren Thuram è atteso da un consulto a Lione. Decisivo per quanto riguarda la sua stagione non ancora, ma importante sicuramente sì. Il francese, che nei tre mesi di terapia conservativa per curare la sindrome femoro-rotulea non ha toccato con mano miglioramenti sostanziali, rischia di dover rivedere i propri piani. Scenari che possono passare anche da un intervento al ginocchio che lo tormenta da aprile. Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, alla vigilia della vittoria contro il Parma, rappresentano un allarme rosso in casa Juve: «Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus. Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l’estate». La situazione è seria. A tal punto da indurre i bianconeri a dover cercare un’ulteriore soluzione in mezzo al campo, dopo aver sistemato col Tottenham l’affare Pape Sarr.
Juve, il piano bianconero si chiama Højbjerg
Ricky Massara sta compiendo un tentativo per un nome altisonante: Pierre-Emile Højbjerg, già cercato da Cristiano Giuntoli due anni fa per rinforzare la mediana. Centrocampista del Marsiglia, nonché attuale capitano della Danimarca, ieri sera è sceso in campo contro il Monaco: titolare. È un giocatore di fondamentale importanza per i francesi, che però hanno la necessità di ridurre drasticamente il monte ingaggi cercando di incassare il più possibile da qui a domani sera. Højbjerg risulta tra gli elementi in partenza, al pari di Balerdi, che ha già firmato con la Roma. Il danese piace molto a Spalletti ed è un profilo che unisce tutti alla Continassa: porta qualità, tempi d’inserimento e una notevole esperienza internazionale, che può servire all’intero reparto per alzare il livello e non rimpiangere il mancato approdo di Franck Kessié, andato all’Atalanta non senza rimpianti. La scalata a Højbjerg, a così poche ore dalla fine della sessione, è una missione sicuramente complessa. Ma la Juve ci proverà.
Carnevali al lavoro: da Pape Sarr a Bakola
Højbjerg, oltretutto, è un vecchio pallino anche di Massara: l’anno scorso ci ha riflettuto attentamente in chiave Roma, ma alla fine non affondò il colpo. Ora tenta un blitz in prestito con diritto di riscatto. Il danese, anche lui ex Tottenham come Pape Sarr, torna in cima alla lista dei desideri del capo dell’area sportiva per rimpolpare una zona del campo che al momento può fare completo affidamento soltanto su Locatelli e Douglas Luiz. Koopmeiners, infatti, al netto del gol realizzato nella ripresa contro il Parma non dà sufficienti garanzie. Nella testa di Massara, però, spiccano anche altri potenziali candidati per un reparto che a questo punto rischia una mezza rivoluzione.
La Juve, infatti, si sta muovendo per Darryl Bakola, molto apprezzato da Giovanni Carnevali che ha avuto modo di assaggiare le sue qualità l’anno scorso al Sassuolo. I neroverdi, allo stato attuale delle cose, alzano un muro difficilmente penetrabile. Ma il tentativo per il francese, che nella passata stagione è approdato in Emilia dal Marsiglia, è ancora in corso: si lavora per un prestito con un riscatto condizionato. Presupposti simili all’intesa che Juve e Tottenham stanno raggiungendo per Pape Sarr.
Juve, Højbjerg per non rimpiangere Kessié
Dal Sassuolo, però, nessuna apertura concreta, al netto degli ottimi rapporti tra i club, favoriti anche dall’affare Adzic concluso a luglio. Bakola, nelle prime tre partite agli ordini di Alberto Aquilani, non ha saltato neppure un minuto: rimpiazzarlo diventerebbe una corsa contro il tempo per gli emiliani. Oggi, però, la Juve cercherà di dare priorità assoluta a Højbjerg: a 31 anni spera ancora di misurarsi con una Serie A che ha accarezzato qualche tempo fa, senza però riuscire ad approdarci. Nessuno sarebbe in grado di garantirgli il posto, ma di sicuro Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte. Consolandosi dopo l’amaro epilogo della vicenda Kessié.
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TORINO - Khéphren Thuram è atteso da un consulto a Lione. Decisivo per quanto riguarda la sua stagione non ancora, ma importante sicuramente sì. Il francese, che nei tre mesi di terapia conservativa per curare la sindrome femoro-rotulea non ha toccato con mano miglioramenti sostanziali, rischia di dover rivedere i propri piani. Scenari che possono passare anche da un intervento al ginocchio che lo tormenta da aprile. Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, alla vigilia della vittoria contro il Parma, rappresentano un allarme rosso in casa Juve: «Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus. Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l’estate». La situazione è seria. A tal punto da indurre i bianconeri a dover cercare un’ulteriore soluzione in mezzo al campo, dopo aver sistemato col Tottenham l’affare Pape Sarr.
Juve, il piano bianconero si chiama Højbjerg
Ricky Massara sta compiendo un tentativo per un nome altisonante: Pierre-Emile Højbjerg, già cercato da Cristiano Giuntoli due anni fa per rinforzare la mediana. Centrocampista del Marsiglia, nonché attuale capitano della Danimarca, ieri sera è sceso in campo contro il Monaco: titolare. È un giocatore di fondamentale importanza per i francesi, che però hanno la necessità di ridurre drasticamente il monte ingaggi cercando di incassare il più possibile da qui a domani sera. Højbjerg risulta tra gli elementi in partenza, al pari di Balerdi, che ha già firmato con la Roma. Il danese piace molto a Spalletti ed è un profilo che unisce tutti alla Continassa: porta qualità, tempi d’inserimento e una notevole esperienza internazionale, che può servire all’intero reparto per alzare il livello e non rimpiangere il mancato approdo di Franck Kessié, andato all’Atalanta non senza rimpianti. La scalata a Højbjerg, a così poche ore dalla fine della sessione, è una missione sicuramente complessa. Ma la Juve ci proverà.