Pape… e ciccia, la Juve chiude Sarr! Il retroscena Kessie e il mercato che non si ferma qui

Pape Sarr. Per rispondere allo smacco Kessié, per risolvere il vuoto a centrocampo, per tamponare l’emergenza Thuram. E per dare un’opzione a Spalletti, più semplicemente e più pragmaticamente. Una di quelle che possono cambiare una partita, o anche solo aiutare a gestirla. La Juve, sin dall’immediato post Parma, ha scelto la propria direzione. Ed è andata dritta, forte, sul piano B: smarrita la strada verso l’ivoriano - finito all’Atalanta, con tanto di ricco bonus alla firma -, se n’è ritrovata una più sicura, cioè meno costosa.
Sarr è a un passo dalla Juve (oggi è atteso a Torino) e lo è perché sostanzialmente può arrivare in prestito con diritto, pronto a trasformarsi in obbligo nel caso in cui i bianconeri dovessero effettivamente raggiungere una delle prime quattro posizioni. Le cifre sono importanti: 2 milioni sarebbero versati subito per la cessione a titolo temporaneo, per l’acquisto a titolo definitivo serviranno invece altri 26. Sono 28 totali. Quasi 30. Perché la valutazione del Tottenham - da cui manca ancora l’ok definitivo - è sempre stata quella, e solamente quella. E no, non ha spaventato Massara e Carnevali. Semmai, erano stati i passi in avanti del Monaco, le opportunità pure in Premier, ad aver frenato le fantasie iniziali, partite proprio quando Kessié era tempestato dai dubbi, pur avendo dato a più riprese la sua parola tanto a Spalletti quanto ai dirigenti bianconeri (“Ma non sono deluso. Abbiamo scambiato dei messaggi e si è scusato”, le parole del tecnico).
Habemus Pape
Tant’è: inutile guardarsi indietro, sebbene la tentazione sia forte. Molto più utile concentrarsi sul futuro, cioè su Pape. Che ha 24 anni ancora da compiere, che è un mediano box to box, che sa posizionarsi e relazionarsi in campo. Che deve essere comunque liberato dagli Spurs, e l’ultimo nodo è legato proprio alla clausola d’acquisto. Gli inglesi vorrebbero qualche certezza in più. La Juve non ne può fornire tante altre. Comunque, Sarr era uno dei pupilli di Conte - “Vedrete, sarà il futuro”, diceva qualche anno fa - e a Londra è stato una certezza. Sempre. Pure quando le cose non andavano. La Juve lo immagina come alter ego di Thuram, ma sa benissimo di non risolvere ogni male con il suo ingaggio. Più semplicemente: non è l’unico profilo a centrocampo di cui sente d’aver bisogno. Anche per questo, le ultime ore di mercato possono portare nuove soluzioni, differenti prese di posizione. E se fino all’altro ieri la linea era quella di avanzare su un unico centrocampista, l’idea di aggiungerne un altro ha preso sempre più corpo, sempre più la scia delle intenzioni. Chiare e nitide, forti e dirette. Verso un gestore.
Juve-Sarr: cosa manca
Uno dai palloni caldi e la testa fredda, che alzi il livello della manovra ma anche delle pulsioni nervosi nei momenti complicati del match. I nomi sono i soliti, mentre Sarr non è il solito centrocampista. Dietro il suo arrivo c’è un progetto più corposo di rifondazione della mediana: se le cose andranno come immaginano i dirigenti - cioè con una Juventus nuovamente qualificata alla Champions League -, a quel punto il grande acquisto per il futuro può diventare proprio lui. Che avrà un anno già di rodaggio, che potrà prendersi il suo spazio e perciò le sue rivincite. Pure rispetto al trattamento - non esattamente idilliaco - riservatogli dal Tottenham in queste ultime settimane. In fondo, rientrato dal Mondiale, Pape non ha ancora messo piede in campo. Potrebbe e potrà farlo a Torino, dov’è pronto un quadriennale in caso di acquisto a titolo definitivo. E dove l’urgenza di un uomo a centrocampo potrebbe aver legato due entità che potrebbero davvero fare l’una al caso dell’altra. A volte, certi matrimoni, funzionano proprio perché nascono così. Eliminando l’attesa dell’altare. Dimenticando in fretta chi c’era prima.
Pape Sarr. Per rispondere allo smacco Kessié, per risolvere il vuoto a centrocampo, per tamponare l’emergenza Thuram. E per dare un’opzione a Spalletti, più semplicemente e più pragmaticamente. Una di quelle che possono cambiare una partita, o anche solo aiutare a gestirla. La Juve, sin dall’immediato post Parma, ha scelto la propria direzione. Ed è andata dritta, forte, sul piano B: smarrita la strada verso l’ivoriano - finito all’Atalanta, con tanto di ricco bonus alla firma -, se n’è ritrovata una più sicura, cioè meno costosa.
Sarr è a un passo dalla Juve (oggi è atteso a Torino) e lo è perché sostanzialmente può arrivare in prestito con diritto, pronto a trasformarsi in obbligo nel caso in cui i bianconeri dovessero effettivamente raggiungere una delle prime quattro posizioni. Le cifre sono importanti: 2 milioni sarebbero versati subito per la cessione a titolo temporaneo, per l’acquisto a titolo definitivo serviranno invece altri 26. Sono 28 totali. Quasi 30. Perché la valutazione del Tottenham - da cui manca ancora l’ok definitivo - è sempre stata quella, e solamente quella. E no, non ha spaventato Massara e Carnevali. Semmai, erano stati i passi in avanti del Monaco, le opportunità pure in Premier, ad aver frenato le fantasie iniziali, partite proprio quando Kessié era tempestato dai dubbi, pur avendo dato a più riprese la sua parola tanto a Spalletti quanto ai dirigenti bianconeri (“Ma non sono deluso. Abbiamo scambiato dei messaggi e si è scusato”, le parole del tecnico).