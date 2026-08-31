Pape… e ciccia, la Juve chiude Sarr! Il retroscena Kessie e il mercato che non si ferma qui

Sarr è a un passo dalla Juve (oggi è atteso a Torino) e lo è perché sostanzialmente può arrivare in prestito con diritto, pronto a trasformarsi in obbligo nel caso in cui i bianconeri dovessero effettivamente raggiungere una delle prime quattro posizioni. Le cifre sono importanti: 2 milioni sarebbero versati subito per la cessione a titolo temporaneo, per l’acquisto a titolo definitivo serviranno invece altri 26. Sono 28 totali. Quasi 30. Perché la valutazione del Tottenham - da cui manca ancora l’ok definitivo - è sempre stata quella, e solamente quella. E no, non ha spaventato Massara e Carnevali. Semmai, erano stati i passi in avanti del Monaco, le opportunità pure in Premier, ad aver frenato le fantasie iniziali, partite proprio quando Kessié era tempestato dai dubbi, pur avendo dato a più riprese la sua parola tanto a Spalletti quanto ai dirigenti bianconeri (“Ma non sono deluso. Abbiamo scambiato dei messaggi e si è scusato”, le parole del tecnico).