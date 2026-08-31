Woltemade, squillo Spalletti! David ha capito tutto e la Juve scatena la caccia

Milik verso la risoluzione

E se per Ekhator adesso si incrociano nuovamente le dita - ha interrotto l’allenamento di ieri mattina per un fastidio al flessore, oggi le visite mediche per capire l’entità del problema -, la grande certezza che campeggia in casa Juve è che non si può più temporeggiare, né tergiversare, o ancor meno rinunciare. No, non è come l’esperimento Douglas Luiz a centrocampo, e non è nemmeno Nico Gonzalez a dare un altro volto all’attacco juventino. La punta è una necessità tanto quanto il mediano, forse di più del mediano. L’ha detto pure Spalletti nel post Parma: “Non siamo stati bravi a strappare quello spazio, quell’angolazione, abbiamo fatto confusione e ci è mancata l’incornata per buttarla dentro”. Ecco, serve chi gliela dia, quell’incornata. E serve presto. Anche per questo, non certo come provocazione, uno dei primi pensieri è stato rivolto a Guirassy del Dortmund. Quasi impossibile. Certo costosissimo. Però, anche se il tempo stringe, non si restringono i sogni: occorre un nome ad altezza Juventus.