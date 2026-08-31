Woltemade, squillo Spalletti! David ha capito tutto e la Juve scatena la caccia

Jonathan David l’ha realizzato, e l’ha fatto soprattutto nelle ultime ore: alla Juve no, non c’è più spazio per lui. Né ha più intenzione di recuperarne, di lavorare per tornare, di dimostrare quanto sia diverso dalla versione vista in un anno e qualche mese. Non è stato abbastanza: lo sa lui, lo sa Spalletti, lo sa naturalmente la società, che alla sua partenza ha pensato per tutta l’estate, combattendo persino con la voglia d’imporsi del canadese. In fondo, David cercava una soluzione all’altezza delle me ambizioni: non lo era il Crystal Palace, con cui pure ha flirtato per un po’; non lo è mai diventato l’Aston Villa, fermatosi solo a un sondaggio e dunque ancor più lontano dell’offerta fatta dal Paris Fc.
Ecco: serviva un top club, e quel top club è arrivato ufficialmente nella serata di ieri, quando Como e Borussia Dortmund sono tornati a bussare, e soprattutto l’Atletico Madrid ha formulato una prima offerta alla Juventus. Le condizioni: prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con parte dell’ingaggio (circa metà) in condivisione con i bianconeri. Le parti hanno dialogato anche stanotte: la prima risposta juventina è stata piuttosto timida, e non tanto per la voglia di cedere il giocatore - quella c’è, eccome -, ma per non lasciare che la frenesia del momento imponga alla Juve il pagamento di almeno 3 milioni per un calciatore di cui non disporrà per un anno, e che a prescindere dalle valutazioni sul suo conto andrà inevitabilmente sostituito. Ecco, l’altro tema, gigante: una punta in mano, la Juventus, ancora non ce l’ha. Per questo motivo il primo pensiero è andato a Joshua Zirkzee: non il più classico dei centravanti, però tra i più facili da raggiungere in queste ultime, caotiche, frenetiche 48 ore di mercato.
Woltemade: il Newcastle apre al prestito
L’olandese ha già dato (e da tempo) l’ok all’opzione biaconera: nelle ultime ore ha flirtato con la Fiorentina, però dalla Viola non è ancora arrivato l’affondo decisivo per far sì che la trattativa possa davvero decollare. C’è la questione Kean a tenere banco, in fondo. E c’è una piazza da soddisfare, oltre a Grosso, ancor più dopo il doppio passo falso a inizio stagione. Comunque, pensieri laterali, nulla di centrale per adesso tra i ragionamenti alla Continassa, lì dove si muoveranno i dirigenti anche per capire l’aria che tira sulle possibili alternative. Nelle ultime ore si è fatto prepotentemente largo il nome di Woltemade - il Newcastle apre al prestito -, con cui Spalletti ha avuto un contatto diretto nelle ultime ore, anche per dimostrare urbi et orbi quanto gli piaccia. E quanto davvero possa fare la differenza, nel suo calcio, il tedesco. Sullo sfondo resiste Sorloth: si può fare, però solo se si riesce a imbastire qualcosa con l’Atletico, magari proprio sfruttando la carta Jonathan David. Si vedrà. Come si vedrà il destino di Arek Milik: con il polacco si è tornati a parlare di risoluzione contrattuale, così da fare spazio e muoversi ancor di piùù verso una punta più pesante, tanto in senso fisico quanto in senso economico.
Milik verso la risoluzione
E se per Ekhator adesso si incrociano nuovamente le dita - ha interrotto l’allenamento di ieri mattina per un fastidio al flessore, oggi le visite mediche per capire l’entità del problema -, la grande certezza che campeggia in casa Juve è che non si può più temporeggiare, né tergiversare, o ancor meno rinunciare. No, non è come l’esperimento Douglas Luiz a centrocampo, e non è nemmeno Nico Gonzalez a dare un altro volto all’attacco juventino. La punta è una necessità tanto quanto il mediano, forse di più del mediano. L’ha detto pure Spalletti nel post Parma: “Non siamo stati bravi a strappare quello spazio, quell’angolazione, abbiamo fatto confusione e ci è mancata l’incornata per buttarla dentro”. Ecco, serve chi gliela dia, quell’incornata. E serve presto. Anche per questo, non certo come provocazione, uno dei primi pensieri è stato rivolto a Guirassy del Dortmund. Quasi impossibile. Certo costosissimo. Però, anche se il tempo stringe, non si restringono i sogni: occorre un nome ad altezza Juventus.
Jonathan David l’ha realizzato, e l’ha fatto soprattutto nelle ultime ore: alla Juve no, non c’è più spazio per lui. Né ha più intenzione di recuperarne, di lavorare per tornare, di dimostrare quanto sia diverso dalla versione vista in un anno e qualche mese. Non è stato abbastanza: lo sa lui, lo sa Spalletti, lo sa naturalmente la società, che alla sua partenza ha pensato per tutta l’estate, combattendo persino con la voglia d’imporsi del canadese. In fondo, David cercava una soluzione all’altezza delle me ambizioni: non lo era il Crystal Palace, con cui pure ha flirtato per un po’; non lo è mai diventato l’Aston Villa, fermatosi solo a un sondaggio e dunque ancor più lontano dell’offerta fatta dal Paris Fc.
Ecco: serviva un top club, e quel top club è arrivato ufficialmente nella serata di ieri, quando Como e Borussia Dortmund sono tornati a bussare, e soprattutto l’Atletico Madrid ha formulato una prima offerta alla Juventus. Le condizioni: prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con parte dell’ingaggio (circa metà) in condivisione con i bianconeri. Le parti hanno dialogato anche stanotte: la prima risposta juventina è stata piuttosto timida, e non tanto per la voglia di cedere il giocatore - quella c’è, eccome -, ma per non lasciare che la frenesia del momento imponga alla Juve il pagamento di almeno 3 milioni per un calciatore di cui non disporrà per un anno, e che a prescindere dalle valutazioni sul suo conto andrà inevitabilmente sostituito. Ecco, l’altro tema, gigante: una punta in mano, la Juventus, ancora non ce l’ha. Per questo motivo il primo pensiero è andato a Joshua Zirkzee: non il più classico dei centravanti, però tra i più facili da raggiungere in queste ultime, caotiche, frenetiche 48 ore di mercato.