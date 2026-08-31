Fiorentina-Gnonto: è fatta! La formula e quando può arrivare. Gudmundsson ai saluti

Sarà Wilfried Gnonto a prendere il posto di Gudmundsson. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato (prossimo al gong finale delle ore 20 di martedì 1 settembre), l'attaccante classe 2003 è pronto ad unirsi alla corte di Grosso, che di contro si congeda con l'ex Genoa, ora libero di lasciare Firenze. Ultimi colpi di mercato dunque per Paratici, che dopo avere aggiunto un'altra casella all'attacco della Viola con l'ex Toro Njie, è ora impegnato inoltre a definire il trasferimento di Kean al Como. In arrivo dal Leeds, l'azzurro si unirà alla Fiorentina a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stando a quanto riportato da Sky, Gnonto si sottoporrà alle visite mediche di rito martedì 1, per poi procedere con la firma e l'annuncio ufficiale. Ma non finisce qui, Paratici porta in dote al nuovo tecnico anche Beto, anch'esso in arrivo a Firenze per visite e firma. L'ex Udinese, in uscita dall'Everton, libera invece Kean, per cui lariani verseranno circa 40 milioni bonus inclusi. Di 18 milioni invece l'operazione che porta Beto al Viola Park. Nelle ore precedenti, Paratici aveva inoltre ricevuto il no di Zirkzee, che invece si accaserebbe volentieri alla Continassa. Non si arrestano dunque le operazioni della Viola, che già da un anno si affida al mercato per uscire da una crisi che oltre 200 milioni di soli acquisti non sono riusciti a risolvere. Dopo il riscatto di Brescianini e gli ingaggi di Dragusin, Joao Mario, Pellegrino, Njie, Viery, Atta, Jimenez, Oulai e gli ex blancos Valdepenas e Mastantuono, la formazione di Grosso è rientrata dalle prime 2 giornate di campionato con 7 gol subiti e 2 sconfitte (tra cui il tris del Frosinone sotto gli occhi di Batistuta, Rui Costa e delle altre leggende di casa presenti al Franchi per il centenario) che tengono finora la Fiorentina in ostaggio degli stessi demoni della scorsa stagione (il calendario prevede ora la gara interna contro il Torino in programma sabato 5).