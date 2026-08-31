La Roma tenta il colpo Leweling: ecco quanto offrono i Friedkin e perché è meglio di Luiz Henrique

Ultime caldissime ore di mercato a Trigoria, dove la dirigenza giallorossa è al lavoro per portare alla corte di Gasperini Jamie Leweling, esterno classe 2001 in forza allo Stoccarda. Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe presentato un'offerta di 35 milioni più bonus. Come riportato da Sky, dalla Capitale attenderebbero la risposta degli svevi, che per il tedesco avrebbero ricevuto altre proposte. Per la Roma - che per ultimo ha accolto l'ex discepolo di Gasperini De Roon - si tratterebbe di un ulteriore rinforzo in avanti dopo gli arrivi di Castro e Mora, oltre al riscatto di Malen. Nel mentre, i giallorossi tengono aperta la linea per Luiz Henrique, l'altro esterno sul taccuino di D'Amico che sembra però essere in svantaggio sul tedesco, preferito invece da Gasperini per la sua duttilità.