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La Roma tenta il colpo Leweling: ecco quanto offrono i Friedkin e perché è meglio di Luiz Henrique

Ore caldissime a Trigoria, dove la dirigenza giallorossa è al lavoro per portare alla corte di Gasperini l'esterno classe 2001
2 min
RomaLewelingGasperini

Ultime caldissime ore di mercato a Trigoria, dove la dirigenza giallorossa è al lavoro per portare alla corte di Gasperini Jamie Leweling, esterno classe 2001 in forza allo Stoccarda. Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe presentato un'offerta di 35 milioni più bonus. Come riportato da Sky, dalla Capitale attenderebbero la risposta degli svevi, che per il tedesco avrebbero ricevuto altre proposte. Per la Roma - che per ultimo ha accolto l'ex discepolo di Gasperini De Roon - si tratterebbe di un ulteriore rinforzo in avanti dopo gli arrivi di Castro e Mora, oltre al riscatto di Malen. Nel mentre, i giallorossi tengono aperta la linea per Luiz Henrique, l'altro esterno sul taccuino di D'Amico che sembra però essere in svantaggio sul tedesco, preferito invece da Gasperini per la sua duttilità.

Leweling: i numeri in carriera

Cresciuto nelle giovanili del Greuther Fürth - e prima ancora del Norimberga - Leweling vanta 126 presenze con la maglia dello Stoccarda, dove è giunto nell'estate del 2023 dall'Union Berlino. Da allora, il tedesco ha realizzato 20 reti complessive e servito 22 assist. Sono invece 6 le presenze con la nazionale maggiore, dove è andato a segno all'esordio avvenuto il 14 ottobre 2024 contro l'Olanda in Nations League. 

 

 

 

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