Barcola al Liverpool, è ufficiale: trasferimento da record, ecco quanto incassa il Psg

Con un post sui suoi canali social, il Liverpool ha ufficializzato l'ingaggio di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain. L'attaccante francese ha firmato un contratto quinquennale con il club di Premier League. Il Liverpool pagherà 106 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro) per l'esterno, con bonus che potrebbero portare la cifra totale a 123 milioni di sterline (circa 143 mln di euro). Barcola è ora diventato il terzo acquisto importante del neo manager dei Reds Andoni Iraola in questa sessione di mercato, dopo Victor Munoz e Ronald Araujo. Barcola diventa il secondo acquisto più costoso nella storia del Liverpool, dopo la cessione record di Alexander Isak dal Newcastle ai Reds per 125 milioni di sterline (145 mln di euro) la scorsa estate.

Le parole di Barcola "L'attaccante francese ha firmato un contratto a lungo termine con i Reds all'AXA Training Centre dopo aver superato le visite mediche e finalizzato il trasferimento" si legge sul sito ufficiale del Liverpool. Barcola, che indosserà la maglia numero 29, ha dichiarato ai canali ufficiali dei Reds: "È un grande orgoglio poter giocare per il Liverpool. Sono molto felice. Ci è voluto del tempo, ma oggi sono davvero felice di poter giocare per il Liverpool e tutto ciò che voglio è scendere in campo e poter giocare. Spero di raggiungere traguardi molto importanti. Prima di tutto, vincere la Premier League, è uno dei sogni più grandi della mia vita".