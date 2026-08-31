Icardi-Lazio, l'agente apre al trasferimento: "Stiamo ragionando seriamente"

"La Lazio è un'opzione"

"La Lazio? C'è stato e c'è in atto un corteggiamento molto serrato, è una città fantastica, c'è una tifoseria incredibile, è un'opzione sulla quale stiamo seriamente ragionando. Sarebbe una scelta di vita e di un club incredibile". Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, conferma a Sky Sport che quella di vedere l'attaccante argentino in biancoceleste è una possibilità concreta. L'ex Inter è svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray e dunque non necessariamente dovrà decidere entro domani. "Stiamo valutando il miglior progetto, che non è necessariamente quello economico. Si tratta di un progetto di vita: Mauro ha una famiglia e vuole scegliere una bella città e una bella piazza", ha aggiunto Pino.