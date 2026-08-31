Icardi-Lazio, l'agente apre al trasferimento: "Stiamo ragionando seriamente"

Questione di ore per la chiusura del marcato estivo, poi ci sarà spazio solo per assicurarsi gli svincolati. Nella lista dei giocatori senza contratto anche l'ex Inter Mauro Icardi che nell'estate torrida dei movimenti di mercato è stato spesso avvicinato al ritorno in Serie A con la maglia della Lazio. Alla corte di Gattuso è arrivato Pinamonti dal Sassuolo, ma l'agente di Maurito Letterio Pino non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con i biancocelesti.
"La Lazio è un'opzione"
"La Lazio? C'è stato e c'è in atto un corteggiamento molto serrato, è una città fantastica, c'è una tifoseria incredibile, è un'opzione sulla quale stiamo seriamente ragionando. Sarebbe una scelta di vita e di un club incredibile". Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, conferma a Sky Sport che quella di vedere l'attaccante argentino in biancoceleste è una possibilità concreta. L'ex Inter è svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray e dunque non necessariamente dovrà decidere entro domani. "Stiamo valutando il miglior progetto, che non è necessariamente quello economico. Si tratta di un progetto di vita: Mauro ha una famiglia e vuole scegliere una bella città e una bella piazza", ha aggiunto Pino.