La Cremonese non molla Shpendi

E’ il possibile scambio Manuel De Luca-Cristian Shpendi tra Cremonese e Cesena ad animare le ultime ore di mercato. De Luca è anche sul taccuino del Benevento che lavora con il Sassuolo per avere il centrocampista Edoardo Iannoni. Il Verona ha raggiunto l’accordo con il Cagliari per avere in prestito oneroso (scatta l’obbligo di riscatto) dell’esterno Mattia Felici, adesso serve quello con il giocatore. La Virtus Entella pesca dalla seri