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Tra paletti, danni e scetticismo, la Juve ci prova

Gli ultimi due innesti possono stupire, ma Spalletti ha bisogno di certezze, aspettando Alajbegovic
Guido Vaciago
3 min
JuventusCalciomercato

Il costoso sgombero delle macerie delle ultime tre disastrose campagne acquisti, alla fine, ha fatto spazio per due interessanti scommesse. Perché Pape Sarr e Woltemade sono giocatori da scoprire e che potrebbero stupire positivamente, ma non sono certezze e, almeno sulla carta, non assomigliano a campioni in grado di garantire un vero salto di qualità alla Juve (anche se, parlando di giocatori incompresi in Premier, nessuno si aspettava che Malen o lo stesso McTominay avessero un impatto così brutale in Serie A).

Cercasi terzino

La Juventus, che oggi potrebbe ancora prendere un terzino di scorta, ha portato avanti un mercato difficile, cercando la via della razionalità, che genera pochi sogni, ma anche pochi danni e, visto il recente passato, è un lussuoso passo avanti. Con i paletti dell’Uefa a limitare i margini di manovra e un magazzino pieno di pezzi invendibili, Carnevali e Massara si sono arrabattati in un mercato di retroguardia cercando occasioni, prestiti e saldi di fine mercato. Mancano ancora, nella rosa, giocatori di personalità e abituati a vincere, ma il campo valuterà il lavoro della nuova dirigenza che, tolto il grosso (eccessivo?) investimento per Kolo Muani, non grava particolarmente sul bilancio e, quindi, può essere il saggio preludio a un mercato più frizzante fra dodici mesi (quando i paletti saranno di meno).

Vicario e Celik subito certezze

Nel frattempo, Celik è già una solidissima realtà della nuova Juve; Lucumi potrebbe diventarlo presto; Vicario ha regalato ottime sensazioni. Il resto lo vedremo nel corso dei prossimi mesi e stuzzica la curiosità per Alajbegovic, potenziale gioiello dal valore molto più alto dei 35 milioni pagati. Se Spalletti riuscirà a impastare una squadra logica con questi ingredienti, la Juve potrà iniziare la risalita dagli inferi che sarà comunque faticosa e, oltretutto, parte in mezzo a un generale scetticismo della sua gente, frustrata da un lustro di delusioni grandi e grandissime. Tolte le dovute eccezioni, i tifosi bianconeri vanno dal prudente all’imbufalito, ma l’amore è ancora forte e basterebbe una scintilla per purificare l’ambiente da tanta negatività. L’Europa League, che la Juve ha il dovere di porsi come obiettivo (viste anche le avversarie) potrebbe essere il posto giusto per farla scoccare.

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