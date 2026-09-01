Diretta calciomercato, l’ultimo giorno Juve e non solo: tutte le trattative in tempo reale

Ci siamo: è arrivato il giorno dei colpi last minute, delle trattative da chiudere in fretta e delle sorprese dell’ultimo minuto. Il calciomercato estivo di Serie A entra nella sua fase conclusiva e i club hanno ancora poche ore per completare le proprie rose: la sessione chiuderà ufficialmente alle 20.00. Dopo settimane di acquisti, cessioni, prestiti, rilanci e affari sfumati, direttori sportivi e procuratori sono chiamati agli ultimi decisivi movimenti. C’è chi deve ancora regalare un rinforzo al proprio allenatore, chi lavora sulle uscite e chi attende l’occasione giusta per piazzare il colpo finale. Segui qui, minuto dopo minuto, tutte le notizie dell’ultima giornata di mercato in Serie A: dalle trattative alle ufficialità, passando per visite mediche, firme, affari saltati e indiscrezioni dell’ultim’ora. Il conto alla rovescia è iniziato: fino alle 20.00, tutto può ancora succedere.

11:20 Torino, ecco Patterson dall'Everton. Cosa manca per il ritorno di Mandragora Petrachi piazza un colpo a sorpesa: i granata hanno infatti chiuso per Nathan Patterson, difensore scozzese dell'Everton. Il classe 2001 è in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Torino fino al 2029. Previsto il 30% sulla futura rivendita. Sono ore calde anche sul fronte Rolando Mandragora: il Toro e la Fiorentina hanno trovato l'intesa per il ritorno del centrocampista sotto la Mole (in granata nella stagione 2021-22) ma manca ancora l'accordo con il calciatore.