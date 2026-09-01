Diretta calciomercato, l’ultimo giorno Juve e non solo: tutte le trattative in tempo reale

Ci siamo: è arrivato il giorno dei colpi last minute, delle trattative da chiudere in fretta e delle sorprese dell’ultimo minuto. Il calciomercato estivo di Serie A entra nella sua fase conclusiva e i club hanno ancora poche ore per completare le proprie rose: la sessione chiuderà ufficialmente alle 20.00. Dopo settimane di acquisti, cessioni, prestiti, rilanci e affari sfumati, direttori sportivi e procuratori sono chiamati agli ultimi decisivi movimenti. C’è chi deve ancora regalare un rinforzo al proprio allenatore, chi lavora sulle uscite e chi attende l’occasione giusta per piazzare il colpo finale. Segui qui, minuto dopo minuto, tutte le notizie dell’ultima giornata di mercato in Serie A: dalle trattative alle ufficialità, passando per visite mediche, firme, affari saltati e indiscrezioni dell’ultim’ora. Il conto alla rovescia è iniziato: fino alle 20.00, tutto può ancora succedere.
11:20
Torino, ecco Patterson dall'Everton. Cosa manca per il ritorno di Mandragora
Petrachi piazza un colpo a sorpesa: i granata hanno infatti chiuso per Nathan Patterson, difensore scozzese dell'Everton. Il classe 2001 è in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Torino fino al 2029. Previsto il 30% sulla futura rivendita. Sono ore calde anche sul fronte Rolando Mandragora: il Toro e la Fiorentina hanno trovato l'intesa per il ritorno del centrocampista sotto la Mole (in granata nella stagione 2021-22) ma manca ancora l'accordo con il calciatore.
11:10
Sulemana dall'Atalanta al Sassuolo
Il Sassuolo ha raggiunto un accordo con l'Atalanta per Ibrahim Sulemana. In prestito al Cagliari nella seconda parte della scorsa stagione, il centrocampista ghanese classe 2003 è pronto a trasferirsi in neroverde.
11:00
Koné verso il Chelsea: la Roma corre ai ripari
Se dovesse davvero concretizzarsi il trasferimento di Manu Koné al Chelsea, la Roma avrebbe già individuato alcuni potenziali sostituti: da Fofana del Milan (in definizione con il Lione) a Hojbjerg del Marsiglia (sondato dalla Juve dopo l'infortunio di Khéphren Thuram) passando per Mandela Keita del Parma (sul classe 2002 c'è anche l'Everton).
10:50
Ufficiale Belghali al Torino
Rafik Belghali è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. Ad annunciarlo è stata la stessa società granata attraverso una nota apparsa sul proprio sito. ECCO TUTTI I DETTAGLI
10:40
Como vicino a Robert Sanchez
Ufficializzata la cessione di Noel Törnqvist al Monza, il Como sta definendo l'arrivo in prestito del portiere spagnolo del Chelsea Robert Sanchez. Titolare contro il Fulham nella prima giornata di Premier League, il classe '97 ha perso il posto con l'arrivo di Emiliano Martinez dall'Aston Villa.
10:30
Il Chelsea vuole Koné della Roma
Blues in pressing sui giallorossi per Manu Koné: il centrocampista piace agli inglesi che vorrebbero portarlo a Stamford Bridge. Operazione da 52 milioni di sterline con l'inserimento nella trattativa di Gittens in prestito.
10:20
Il punto sul mercato della Fiorentina
Fiorentina scatenata in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore di la Viola dovrebbe ufficializzare i colpi Beto e Gnonto. A due nuovi acquisti, però, corrispondono due addii dolorosi: Kean è ormai a un passo dal trasferimento al Como, con cui ha già svolto le visite mediche, mentre Gudmunsson piace a diverse squadre.
10:11
Milan, in uscita Fofana e Bondo
Ufficializzato il colpo Hutchinson, il Milan pensa al mercato in uscita. Piazzato Santiago Gimenez al Porto, i rossoneri lavorano alle operazioni Fofana e Bondo, che potrebbero finire entrambi in Francia: il primo è in chiusura con il Lione mentre il secondo va verso il Monaco.
10:00
Torino, due ex si propongono
Matteo Darmian e Ricardo Rodriguez, entrambi svincolati e con un passato in granata, potrebbero fare ritorno ai piedi della Mole in questa sessione di mercato. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
9:46
Il Bologna prende l'ex Juve Mbangula
Fuori Rowe, dentro Mbangula. L'attaccante ex Juve approda al Bologna dal Werder Brema in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.
9:30
Rowe dal Bologna all'Atalanta: le cifre dell'operazione
Dopo essersi sfidate in campo (rete decisiva di Samardzic), Atalanta e Bologna hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento di Jonathan Rowe dai rossoblù alla Dea. Operazione da 40 milioni di euro: 5 per il prestito oneroso, 30 per l'obbligo di riscatto e altri 5 di bonus. Nell'affare rientra anche Federico Cassa, classe 2006 dell'Atalanta U23, che si trasferirà in Emilia.
9:22
Juve, David all'Atletico Madrid
Non solo mercato in entrata, la Juve pensa anche a piazzare i propri esuberi. Con l'arrivo di Woltemade via libera al trasferimento di Jonathan David all'Atletico Madrid. L'attaccante canadese è arrivato all'aeroporto di Torino Caselle per prendere l'aereo che lo porterà verso la capitale spagnola, dove ad attenderlo ci sono i Colchoneros di Diego Pablo Simeone.
9:15
La Lazio ci prova per Icardi
La Lazio pesca dal mercato degli svincolati: i biancocelesti hanno puntato i riflettori su Mauro Icardi e vogliono riportare in Serie A l'ex capitano dell'Inter. Intanto l'agente dell'argentino ha aperto al trasferimento. SCOPRI DI PIÙ
9:00
Juve su Tagliafico
Visto l'infortunio di Cambiaso, la Juve pensa all'argentino Tagliafico per la corsia di sinistra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere Cabal. ECCO TUTTI I DETTAGLI
8:45
Zhegrova tra Juve e Lazio
La permanenza di Nico Gonzalez può portare Zhegrova lontano da Torino. La Lazio ha avviato i primi contatti con la Juve per valutare la fattibilità dell’operazione. Anche il kosovaro riflette sul proprio futuro: vuole giocare e Spalletti non può garantirgli la certezza di un posto. APPROFONDISCI LA NOTIZIA
8:27
La Juve ha il suo nuovo attaccante: ecco Woltemade
Woltemade ha detto sì: visite mediche e firma con la Juve. Spalletti ha il suo nuovo attaccante. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
MILANO