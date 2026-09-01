Tagliafico, Juve allo sprint con l'incastro giusto. Le cessioni: tutti i giocatori ancora in ballo

Un indennizzo per liberare il laterale dal club francese: il blitz è pronto

Nulla d’impossibile. Tanto comunque da giocarsi. Così come per Tagliafico, con cui la Juventus ha trovato un accordo per circa 3 milioni di euro lordi, sfruttando inoltre gli ottimi rapporti con il Lione dopo la cessione a titolo temporaneo di Openda. Non è servito tanto tempo per trattare: al Lione arriverà eventualmente un indennizzo, e l’opzione è piovuta sul tavolo da intermediari e si è andati dritti, spediti, per far sì che l’ultima e finale richiesta di Spalletti venisse esaudita. E cioè: non più un laterale di gamba e forza, ma un esterno in grado di dare sostanza alla difesa, di supportarla in tutto e per tutto, anche per dare copertura agli esterni offensivi, non sempre in grado di risalire alla fonte del gioco avversario. Per capirci: serviva e serve chi copre quella porzione di campo che troppo spesso la Juve lasciava scoperta, in particolare per il girovagare di Cambiaso. Non sarà probabilmente un titolare inamovibile, Tagliafico. Ma è uno di quei giocatori che non trema quando lo stadio si fa caldo e il pallone diventa bollente. Anche per questo nessuno ha avuto dubbi sull’età - ieri ha compiuto 34 anni - o rimorsi sulla spinta a Cabal in direzione uscita. L’argentino sarebbe un colpo di gestione: tanto in campo quanto negli spogliatoi. No, non si vince un Mondiale per caso. Sì, si può realizzare un grande salto pure nell’ultima curva di carriera. Ancor più se si ha quello che ormai nessuno più cerca: la saggezza, tattica e umana.