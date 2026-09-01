Tagliafico, Juve allo sprint con l'incastro giusto. Le cessioni: tutti i giocatori ancora in ballo

Quanto manca? E chi manca? Prima risposta: poco. Seconda: all’appello, solamente uno. Sbarcato Sarr, arrivato Woltemade, la Juve sta aspettando la ciliegina su una torta ricchissima: è Nicolás Alejandro Tagliafico, 34 anni, esterno basso mancino. Resta lui, il prescelto. Ma solo se parte Juan Cabal, per cui i bianconeri ieri hanno avuto nuovi contatti con l’Atalanta, che però dovrà acquistarlo e non potrà costringere al prestito. In nottata se n’è riparlato, e se sarà fumata bianca si capirà solamente questa mattina, quando le parti saranno inevitabilmente chiamate a fare un passo deciso e concreto verso la definizione della trattativa. C’è modo e spazio fino alle 20. E ci sono soprattutto le volontà, ribadite da Cristiano Giuntoli nel pomeriggio di ieri. In fondo, l’aveva voluto per la “sua” Juventus, quella targata Thiago Motta: l’aveva strappato con forza all’Inter, mentre i nerazzurri organizzavano la spedizione per la chiusura, e poi l’ha cercato e ricercato per tutto il mercato, aspettando l’ultimo momento per fare una proposta quasi impossibile da rifiutare.
Juan spinto in ogni modo in uscita: con Spalletti non avrà tanto spazio
Del resto, l’ha capito anche lo stesso Cabal, che pure inizialmente aveva preso in mano le redini del suo destino: no, non voleva partire, voleva anzi giocarsi le sue carte e far ricredere Spalletti, la cui fiducia nei suoi confronti è crollata nel fatidico match con il Galatasaray, quando il colombiano ha costretto i suoi a giocare uno in meno per due gialli a dir poco ingenui, tutto in quattro minuti di agonismo e follia. Da quel momento in poi, complice qualche acciacco, Juan non è stato più un’opzione per il tecnico, adesso più coperto sulla fascina sinistra con l’arrivo di Celik e la possibilità di giostrare persino Kelly in quel ruolo (dopo l’arrivo di Lucumi), oltre naturalmente alla conferma di Cambiaso, il cui infortunio non desta preoccupazioni. Insomma: gli è stato fatto capire in tutti i modi e con ogni tono. Non c’è possibilità di redenzione, non a Torino almeno. Perciò negli ultimi giorni Cabal ha fatto sì uno scatto, però non in campo: ha iniziato a guardarsi intorno, e oltre alla solita Turchia, l’opzione atalantina è stata quella presa maggiormente in considerazione, soprattutto dopo essersi immaginato a Bologna per buona parte del mese di agosto. Niente: anche quella, un’illusione. Mentre è “l’ilusiòn”, spagnoleggiando, quel che adesso cerca il ragazzo: vuole un sogno di rinascita, un obiettivo pronto a trasformarsi in ripartenza. E magari a Bergamo, dove Sarri lo accoglierebbe volentieri e dove quantomeno lo metterebbe in competizione per un posto con Kolasinac - tanto piaceva pure ai bianconeri - e Bernasconi.
Un indennizzo per liberare il laterale dal club francese: il blitz è pronto
Nulla d’impossibile. Tanto comunque da giocarsi. Così come per Tagliafico, con cui la Juventus ha trovato un accordo per circa 3 milioni di euro lordi, sfruttando inoltre gli ottimi rapporti con il Lione dopo la cessione a titolo temporaneo di Openda. Non è servito tanto tempo per trattare: al Lione arriverà eventualmente un indennizzo, e l’opzione è piovuta sul tavolo da intermediari e si è andati dritti, spediti, per far sì che l’ultima e finale richiesta di Spalletti venisse esaudita. E cioè: non più un laterale di gamba e forza, ma un esterno in grado di dare sostanza alla difesa, di supportarla in tutto e per tutto, anche per dare copertura agli esterni offensivi, non sempre in grado di risalire alla fonte del gioco avversario. Per capirci: serviva e serve chi copre quella porzione di campo che troppo spesso la Juve lasciava scoperta, in particolare per il girovagare di Cambiaso. Non sarà probabilmente un titolare inamovibile, Tagliafico. Ma è uno di quei giocatori che non trema quando lo stadio si fa caldo e il pallone diventa bollente. Anche per questo nessuno ha avuto dubbi sull’età - ieri ha compiuto 34 anni - o rimorsi sulla spinta a Cabal in direzione uscita. L’argentino sarebbe un colpo di gestione: tanto in campo quanto negli spogliatoi. No, non si vince un Mondiale per caso. Sì, si può realizzare un grande salto pure nell’ultima curva di carriera. Ancor più se si ha quello che ormai nessuno più cerca: la saggezza, tattica e umana.
Uno tra Gatti e Rugani può partire
Benvenuto ultimo giorno, quello utile e fondamentale pure per sfoltire. Sono ore caldissime perché sono quelle in cui non si può minimamente pensare di rimandare. Per questo motivo la Juve ascolterà tutte le proposte finali che arriveranno sul proprio tavolo, con la consapevolezza di poter cedere un pezzo, almeno in difesa, dove i bianconeri cedono Gil Puche in direzione Atletico Madrid. Uno tra Rugani e Gatti può infatti salutare, con il primo che ha raccolto diverse richieste (l’ultima squadra a interessarsi è stato il Monza) e che potrebbe a questo punto lasciare anche in prestito, scenario finora non considerato per quanto riguarda il secondo. Ma sono le ultime ore, gli ultimissimi momenti, e per questo i ragionamenti di ieri non fanno parte delle riflessioni di oggi. Discorso che perciò si può allargare a quanto sta accadendo per Gatti: se arrivasse una chiamata interessante, in grado tanto di stuzzicare il calciatore quanto di convincere la società, a quel punto le parti potrebbero prendere direzioni differenti. Nemmeno così clamorosamente.
Comunque, toccherà star lì, mettersi comodi. E vedere. Cos’accadrà e se accadrà. Cosa offrirà l’ultimo spunto del calciomercato, più che le ore finali. A occhio, contando male, ci sono almeno 5 o 6 giocatori bianconeri ancora in ballo: su tutti c’è Zhegrova, ma tanto si potrebbe ancora fare su Koopmeiners, eventualmente su Milik. In ordine: per il kosovaro non si spengono le sirene arabe - in Arabia Saudita il calciomercato è aperto addirittura fino al 12 ottobre -; per l’olandese attenzione alla Turchia (il gong arriverà venerdì), con il Galatasaray sempre interessato; per il polacco invece si lavora a una risoluzione contrattuale: non ha tempi, ma ha intenzioni. Forti. Soprattutto lato bianconero.
Quanto manca? E chi manca? Prima risposta: poco. Seconda: all’appello, solamente uno. Sbarcato Sarr, arrivato Woltemade, la Juve sta aspettando la ciliegina su una torta ricchissima: è Nicolás Alejandro Tagliafico, 34 anni, esterno basso mancino. Resta lui, il prescelto. Ma solo se parte Juan Cabal, per cui i bianconeri ieri hanno avuto nuovi contatti con l’Atalanta, che però dovrà acquistarlo e non potrà costringere al prestito. In nottata se n’è riparlato, e se sarà fumata bianca si capirà solamente questa mattina, quando le parti saranno inevitabilmente chiamate a fare un passo deciso e concreto verso la definizione della trattativa. C’è modo e spazio fino alle 20. E ci sono soprattutto le volontà, ribadite da Cristiano Giuntoli nel pomeriggio di ieri. In fondo, l’aveva voluto per la “sua” Juventus, quella targata Thiago Motta: l’aveva strappato con forza all’Inter, mentre i nerazzurri organizzavano la spedizione per la chiusura, e poi l’ha cercato e ricercato per tutto il mercato, aspettando l’ultimo momento per fare una proposta quasi impossibile da rifiutare.
Juan spinto in ogni modo in uscita: con Spalletti non avrà tanto spazio
Del resto, l’ha capito anche lo stesso Cabal, che pure inizialmente aveva preso in mano le redini del suo destino: no, non voleva partire, voleva anzi giocarsi le sue carte e far ricredere Spalletti, la cui fiducia nei suoi confronti è crollata nel fatidico match con il Galatasaray, quando il colombiano ha costretto i suoi a giocare uno in meno per due gialli a dir poco ingenui, tutto in quattro minuti di agonismo e follia. Da quel momento in poi, complice qualche acciacco, Juan non è stato più un’opzione per il tecnico, adesso più coperto sulla fascina sinistra con l’arrivo di Celik e la possibilità di giostrare persino Kelly in quel ruolo (dopo l’arrivo di Lucumi), oltre naturalmente alla conferma di Cambiaso, il cui infortunio non desta preoccupazioni. Insomma: gli è stato fatto capire in tutti i modi e con ogni tono. Non c’è possibilità di redenzione, non a Torino almeno. Perciò negli ultimi giorni Cabal ha fatto sì uno scatto, però non in campo: ha iniziato a guardarsi intorno, e oltre alla solita Turchia, l’opzione atalantina è stata quella presa maggiormente in considerazione, soprattutto dopo essersi immaginato a Bologna per buona parte del mese di agosto. Niente: anche quella, un’illusione. Mentre è “l’ilusiòn”, spagnoleggiando, quel che adesso cerca il ragazzo: vuole un sogno di rinascita, un obiettivo pronto a trasformarsi in ripartenza. E magari a Bergamo, dove Sarri lo accoglierebbe volentieri e dove quantomeno lo metterebbe in competizione per un posto con Kolasinac - tanto piaceva pure ai bianconeri - e Bernasconi.