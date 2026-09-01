Sarr alla Juve, da cosa dipende il riscatto: due condizioni chiave e tutte le cifre

Un ultimo giro alla Nadia Battocletti. Dopo una lunga sessione di mercato vissuta nel gruppo di testa, con qualche accelerata qua e là lungo il percorso, alla fine la Juventus piazza lo scatto bruciante. Ormai un’abitudine, ma non è per piacere che il club bianconero chiude gli ultimi colpi proprio mentre la finestra di mercato va chiudendosi, lasciando passare ormai l’ultimo filo di luce. È una necessità. Perché è in questi momenti che acquisti difficilissimi o addirittura impensabili nelle settimane precedenti diventano all’improvviso realtà, quando si materializzano le occasioni e bisogna essere lesti e pronti per coglierli. Pape Matar Sarr rappresenta esattamente questo.
Le cifre dell'operazione
L’accordo tra i club prevede un prestito oneroso a circa due milioni di euro, più altri ventisette per il riscatto. Riscatto che è condizionato a due elementi: la qualificazione della Juventus ad una coppa europea dall’Europa League in su – non varrebbe quindi la Conference League -, e il 50% delle partite a disposizione in tutte le competizioni di questa stagione, giocate da Sarr.
È in particolare su questo punto che le due dirigenze hanno discusso a lungo, durante la notte, fino a trovare una quadra nella mattinata di ieri. Da lì è partita l’organizzazione della logistica e dei passaggi che lo porteranno ad essere ufficialmente un giocatore della Juve. Almeno per questa stagione e poi si vedrà.
Il senegalese ieri a Torino: visite mediche già in serata
Sarr è partito da Londra nel tardo pomeriggio per poi atterrare a Torino verso le 20:30. Tempo di un sorriso ai giornalisti e ai tifosi presenti e poi via con la carovana di auto aziendali. Primo passaggio alla Continassa e poi J|Medical per le visite di rito. Sì, già in serata, perché la finestra di cui si parlava prima è sempre più stretta e tocca fare in fretta.
Poco prima, sempre a Caselle, si è visto anche l’ex presidente Andrea Agnelli, a Torino per motivi privati. Certo, non una presenza che passa inosservata, qualunque sia la motivazione della sua presenza nel capoluogo piemontese. A proposito di accelerate, poi, per restituire la velocità del momento, mentre Sarr attraversava il brevissimo spazio che divide la porta di Caselle dalla Jeep in cui è salito, la Juventus chiudeva anche per Nick Woltemade.
L'apporto di Sarr nel centrocampo bianconero
Con Sarr, la Juventus va ad aggiungere una tessera in più nel mosaico di un centrocampo su cui si doveva necessariamente intervenire. Soprattutto viste le condizioni di Khephren Thuram che rischia di stare fuori a lungo: sì, sarà proprio l’ex Tottenham ad occupare. Spalletti avrà a disposizione un centrocampista centrale di grande mobilità, box to box, capace di occupare ampie porzioni di campo e di farsi trovare pronto nei pressi delle due aree.
Non chiedetegli di costruire – non potrà essere certo lui il backup di Douglas Luiz -, ma chiedetegli pure di portare palla al piede e di creare varchi in mezzo alle mediane avversarie. L’ultima stagione non è andata bene, ritroverà gli ex compagni Kolo Muani e Vicario, insieme a loro coltiva una grande voglia di rivalsa. Così come tutto lo spogliatoio bianconero.
Un ultimo giro alla Nadia Battocletti. Dopo una lunga sessione di mercato vissuta nel gruppo di testa, con qualche accelerata qua e là lungo il percorso, alla fine la Juventus piazza lo scatto bruciante. Ormai un’abitudine, ma non è per piacere che il club bianconero chiude gli ultimi colpi proprio mentre la finestra di mercato va chiudendosi, lasciando passare ormai l’ultimo filo di luce. È una necessità. Perché è in questi momenti che acquisti difficilissimi o addirittura impensabili nelle settimane precedenti diventano all’improvviso realtà, quando si materializzano le occasioni e bisogna essere lesti e pronti per coglierli. Pape Matar Sarr rappresenta esattamente questo.
Le cifre dell'operazione
L’accordo tra i club prevede un prestito oneroso a circa due milioni di euro, più altri ventisette per il riscatto. Riscatto che è condizionato a due elementi: la qualificazione della Juventus ad una coppa europea dall’Europa League in su – non varrebbe quindi la Conference League -, e il 50% delle partite a disposizione in tutte le competizioni di questa stagione, giocate da Sarr.
È in particolare su questo punto che le due dirigenze hanno discusso a lungo, durante la notte, fino a trovare una quadra nella mattinata di ieri. Da lì è partita l’organizzazione della logistica e dei passaggi che lo porteranno ad essere ufficialmente un giocatore della Juve. Almeno per questa stagione e poi si vedrà.