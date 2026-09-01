Sarr alla Juve, da cosa dipende il riscatto: due condizioni chiave e tutte le cifre

Un ultimo giro alla Nadia Battocletti. Dopo una lunga sessione di mercato vissuta nel gruppo di testa, con qualche accelerata qua e là lungo il percorso, alla fine la Juventus piazza lo scatto bruciante. Ormai un’abitudine, ma non è per piacere che il club bianconero chiude gli ultimi colpi proprio mentre la finestra di mercato va chiudendosi, lasciando passare ormai l’ultimo filo di luce. È una necessità. Perché è in questi momenti che acquisti difficilissimi o addirittura impensabili nelle settimane precedenti diventano all’improvviso realtà, quando si materializzano le occasioni e bisogna essere lesti e pronti per coglierli. Pape Matar Sarr rappresenta esattamente questo.