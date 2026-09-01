La missione Rabiot, Diavolo a vita: il Milan lo vuole blindare fino al 2030 

Il Milan vuole rendere Adrien Rabiot uno dei suoi totem per il presente e per il futuro e, per questo motivo, vuole sottoporre al centrocampista francese un nuovo contratto. Quello attuale è in scadenza il 30 giugno 2028 con opzione per il 2029 e garantisce a Rabiot uno stipendio base da 3.5 milioni netti a stagione più bonus. Ruben Amorim , nella conferenza stampa pre Milan-Venezia, aveva dato uno spoiler importante sulle volontà del club: «Non lo conoscevo prima di arrivare qui, ma Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto. Lui lo sa». Certo che Rabiot lo sapeva, perché sono già intercorsi i primi colloqui tra la dirigenza e madame Veronique, dove il Milan ha illustrato la propria volontà in merito a cosa rappresenti Rabiot come leader e giocatore centrale nella programmazione della società. A fine mercato, anche se ancora non c’è una data precisa, ci sarà anche l’incontro tra Gerry Cardinale e Veronique Rabiot per entrare nello specifico dei dettagli economici, visto che è assai probabile che il Milan presenterà un’offerta con un ingaggio più in linea con il valore di Adrien, magari attorno a quei 5 milioni che lo porterebbero sul podio dei più pagati della rosa attuale, alle spalle di Gonçalo Ramos e Mike Maignan . Si parlerà anche della durata del contratto, la cui nuova scadenza potrebbe essere fissata al 2030 quando Rabiot avrà 35 anni.

Rabiot colonna rossonera

Tutti discorsi in itinere, ma che certificano l’importanza capitale dell’ex centrocampista di Psg, Juventus e Olympique Marsiglia anche perché lo spogliatoio milanista ha bisogno di punti fermi per il medio periodo, visto che Luka Modric, al termine di questa stagione, probabilmente prenderà una decisione definitiva sulla fine della sua carriera e, più in generale, non è – purtroppo – eterno visto che a fine anno sportivo avrà 42 anni. Rabiot può rappresentare l’erede giusto del croato, ben conoscendo cosa sia il Milan ed essendo stato messo in una posizione molto centrale da Ruben Amorim e, di conseguenza, anche dalla società che nel corso dell’estate non ha mai avuto la sensazione di poterlo perdere in sede di calciomercato. Lo stesso Rabiot, nel post Torino-Milan, ha dichiarato di non aver mai pensato ad un addio dopo la mancata qualificazione in Champions League dell’ultimo campionato. Il feeling con Amorim, dal punto di vista tecnico, è già scattato e Rabiot ha anche apprezzato la gestione del suo allenatore per quanto concerne il suo impiego sia contro il Torino sia contro il Venezia oltre ai giorni aggiuntivi di ferie che lo hanno fatto rientrare a Milanello – così come Maignan – soltanto lo scorso 16 agosto, ovvero alle porte della prima giornata di campionato dove Rabiot è stato decisivo con l’assist per il gol dello 0-1 di Alphadjo Cisse e poi con il la rete dello 0-2 che ha indirizzato il match contro il Torino. Ancora qualche settimana e poi si entrerà nel vivo: il Milan vuole fare di Rabiot un suo simbolo.