Toro, sprint Mandragora. Ansia difesa: da Morato a Luperto

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Che sorpresa!, si fa per dire. Il Torino di Cairo arriva all’ultimo giorno di mercato, all’ultimo minuto, per cercare disperatamente di concludere una serie di operazioni che coinvolgono reparti diversi, tutte con un carattere emergenziale (e tanto più dopo le due sconfitte subite in campionato, in attesa del redde rationem di stasera con Juric in Coppa Italia: alle 21, un’ora dopo la chiusura delle trattative). Operazioni dal caratte
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