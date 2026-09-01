Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, sprint Mandragora. Ansia difesa: da Morato a Luperto

Petrachi si getta sul centrale brasiliano, in uscita dal Nottingham Forest. Nuovi contatti anche per il difensore della Cremonese e per Igor del Brighton
Marco Bonetto
1 min
TorinoMandragora
Toro, sprint Mandragora. Ansia difesa: da Morato a Luperto© sportinfoto/DeFodi Images

Che sorpresa!, si fa per dire. Il Torino di Cairo arriva all’ultimo giorno di mercato, all’ultimo minuto, per cercare disperatamente di concludere una serie di operazioni che coinvolgono reparti diversi, tutte con un carattere emergenziale (e tanto più dopo le due sconfitte subite in campionato, in attesa del redde rationem di stasera con Juric in Coppa Italia: alle 21, un’ora dopo la chiusura delle trattative). Operazioni dal caratte

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS