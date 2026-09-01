Gasperini blocca Koné al Chelsea: il centrocampista rimane alla Roma

Gian Piero Gasperini ha bloccato la trattativa per Manu Koné al Chelsea . Il club inglese questa mattina aveva messo sul piatto un'offerta da 60 milioni (bonus compresi) per il centrocampista giallorosso, inserendo nell'operazione anche l'arrivo in prestito di Gittens nella Capitale. Secco il muro di Gasperini, che già ieri dopo la vittoria con il Lecce aveva detto: "Koné non andrà da nessuna parte".

Si lavora per Gittens

Il mercato chiuderà questa sera alle ore 20 e i giallorossi stanno provando a tenere in piedi la pista Gittens. 22 anni, ala sinistra di piede destro, l'inglese sarebbe il rinforzo ideale tanto chiesto da Gasperini. Ha un contratto assai lungo con il Chelsea, in scadenza nel 2032, ma è chiuso dalla folta concorrenza nel reparto avanzato dei Blues. Questa eventuale operazione sarebbe dunque scissa da quella di Koné, destinato così a restare a Trigoria. I giallorossi stanno definendo la cessione di Neil El Aynaoui al Lipsia, per cui se partisse anche Koné si ritroverebbero decisamente scoperti in mezzo al campo e avrebbero pochissime ore per cercare il sostituto.