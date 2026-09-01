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Tagliafico, ora spunta l’Atletico! Accordo totale con la Juve ma Cabal…

L'argentino ha aperto anche al trasferimento in Spagna ma i bianconeri dovranno prima vendere il colombiano. Le ultime novità di calciomercato
2 min
tagliaficoJuventusCalciomercato

Mancano ormai poche ore al termine del calciomercato ma la Juventus è ancora molto attiva, sia in entrata che in uscita. Nel caso in cui i bianconeri dovessero vendere Juan Cabal, che piace molto ad Atalanta e Roma, la squadra di Luciano Spalletti ha messo nel mirino Nicolas Tagliafico, terzino sinistro del Lione e dell'Argentina. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento, ma ora nella trattativa si è inserito con forza l'Atletico Madrid. Il classe 1992 sarebbe molto contento di trasferirsi nella squadra del Cholo Simeone e quindi ora quindi la palla passa ai club: dipenderà tutto da chi troverà per primo l'accordo con il Lione. Per farlo, però, la Juve dovrà prima trovare l'accordo per la cessione del colombiano, trattativa tutt'altro che semplice e scontata.

Perché la Juventus vuole Tagliafico? I numeri

L'argentino è un giocatore affidabile e di grande esperienza internazionale, che, nonostante i 34 anni compiuti ieri, è ancora in ottima forma. Nella stagione 2025/26, infatti, Tagliafico ha collezionato 30 presenze con la squadra francese tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, con 3 assist. Per lui anche ben 7 presenze al Mondiale con l'Argentina. Da non dimenticare anche il fattore economico, visto che Tagliafico ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e questo potrebbe facilitare il trasferimento.

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