Tagliafico, ora spunta l’Atletico! Accordo totale con la Juve ma Cabal…

Mancano ormai poche ore al termine del calciomercato ma la Juventus è ancora molto attiva, sia in entrata che in uscita. Nel caso in cui i bianconeri dovessero vendere Juan Cabal, che piace molto ad Atalanta e Roma, la squadra di Luciano Spalletti ha messo nel mirino Nicolas Tagliafico, terzino sinistro del Lione e dell'Argentina. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento, ma ora nella trattativa si è inserito con forza l'Atletico Madrid. Il classe 1992 sarebbe molto contento di trasferirsi nella squadra del Cholo Simeone e quindi ora quindi la palla passa ai club: dipenderà tutto da chi troverà per primo l'accordo con il Lione. Per farlo, però, la Juve dovrà prima trovare l'accordo per la cessione del colombiano, trattativa tutt'altro che semplice e scontata.