Gabriel Jesus dall'Arsenal al Barcellona, è ufficiale: i dettagli dell'operazione

Il comunicato

"L'Arsenal e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Gabriel Jesus ai blaugrana. L'attaccante brasiliano si lega al club per tre stagioni. Nato a San Paolo, in Brasile, il 3 aprile 1997, Gabriel Jesus ha iniziato la sua carriera calcistica nella sua città natale con l'Anhanguera. Successivamente è entrato nel settore giovanile di uno dei club più importanti del Paese, il Palmeiras di San Paolo. Ha debuttato in prima squadra nel marzo 2015, vincendo la coppa nel 2015 e il campionato nel 2016, anno in cui è stato anche nominato miglior giocatore del campionato brasiliano. Le sue eccellenti prestazioni in Brasile gli hanno aperto le porte dell'Europa: nell'estate del 2016 ha firmato per il Manchester City di Pep Guardiola. Ha collezionato un totale di 236 presenze con i Citizens, realizzando 95 gol e fornendo 45 assist. Durante la sua permanenza nel club, ha vinto quattro titoli di Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22), una FA Cup (2018/19), quattro Coppe di Lega (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21) e due Community Shield (2018 e 2019). Nel luglio 2022 è passato all'Arsenal, collezionando 123 presenze, 32 gol e 22 assist. Nel gennaio 2025 ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto lontano dai campi fino a dicembre. In seguito ha contribuito alla vittoria del titolo di Premier League 2025/26 da parte dei Gunners, segnando tre gol in 14 presenze. A livello internazionale, Jesus ha iniziato la carriera con le nazionali giovanili brasiliane, in particolare con l'Under-20. Ha fatto parte della squadra che ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, contribuendo con tre gol nel corso del torneo. Ha debuttato con la nazionale maggiore brasiliana nel settembre 2016 ed è stato successivamente convocato per i Mondiali del 2018 e del 2022. È stato inoltre incluso nelle rose del Brasile per l'edizione della Copa América vinta nel 2019 e per il torneo del 2021", recita la nota del Barcellona.