Braganca e Mandragora al Toro, è fatta: i dettagli del doppio colpo granata! Celtic, affondo per...

Il calciomercato in entrata del Torino è bollente: le ultime ore si sono rivelate decisive per la squadra di Ignazio Abate, con il tecnico che può accogliere i tanto richiesti rinforzi. In mattinata il club granata ha chiuso per l'arrivo di Rafik Belghali dall'Hellas Verona a titolo definitivo, per circa sette milioni di euro. Questa la nota con cui la squadra di Cairo ha ufficializzato la trattativa: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore". L'arrivo dell'esterno algerino non è l'unico: Petrachi è costantemente al lavoro per consegnare ad Abate la rosa dei suoi desideri, motivo per cui altri due colpi arriveranno a Torino nelle prossime ore.

Toro, che colpi: arrivano Braganca e Mandragora Il primo porta il nome di Daniel Braganca, centrocampista classe '99 in arrivo dalla Sporting Lisbona - club con cui ha collezionato la bellezza di 6 gol in 14 presenze nell'ultima stagione -, che andrà a rinforzare il centrocampo granata. Il calciatore sbarca a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto: un milione per prelevarlo dal club portoghese e 4 milioni più uno di bonus per acquisirlo a titolo definitivo a fine stagione. Per il portoghese pronto un contratto fino al 2030 così ripartito: un anno per il prestito e conseguenti tre anni allo scattare dell'obbligo di riscatto, con l'ex Sporting che è già sbarcato all'aeroporto di Malpensa in attesa di raggiungere i nuovi compagni del Toro. Braganca non sarà l'unico centrocampista nuovo su cui potrà contare Abate: dalla Fiorentina è in arrivo anche Rolando Mandragora, con il classe '97 che si legherà al Toro fino al 2029. Due colpi di fondamentale importanza per il centrocampo granata, completamente rinnovato anche con l'arrivo di Fitz-Jim.

Gineitis potrebbe salutare: spunta il Celtic Se da una parte resta vivo il calciomercato in entrata, Petrachi è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Proprio a centrocampo potrebbe salutare Gvidas Gineitis, reduce da una stagione da titolare con il Toro in cui ha collezionato 29 presenze. Sul calciatore lituano classe 2002 è piombato l'interesse concreto del Celtic, club scozzese che sta spingendo per trovare quanto prima un accordo con la squadra di Cairo. Ore calde per il calciomercato del Toro, e Gineitis potrebbe salutare presto i colori granata.