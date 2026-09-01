Koopmeiners, due rifiuti per giocarsi la Juve! L'ultimo retroscena mercato

C'è chi dice no. Alla Continassa è Teun Koopmeiners, che nell'ultima settimana di calciomercato ha rifiutato ben due proposte recapitate alla dirigenza bianconera. Giunto a Torino nell'agosto 2024, il centrocampista classe '98 non ha mai smesso di guardarsi intorno alla ricerca della via del riscatto. Dopo aver fallito insieme a Thiago Motta e Igor Tudor, l'ex Atalanta si è sottoposto alla cura di Luciano Spalletti, ma senza mai riuscire a ritrovare l'ispirazione che al tempo della Dea aveva ingolosito le big d'Europa, ridimensionandosi oltre ogni più desolante previsione. Tuttavia, Koop sembra non volere rinunciare al sogno di consacrarsi con la maglia bianconera e dopo i due rifiuti è perfino riuscito a trovare la via del gol nella gara d'esordio allo Stadium contro il Parma.