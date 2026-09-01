Kean dalla Fiorentina al Como: è ufficiale! I dettagli dell’affare e la lettera social di Moise

Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Dopo aver rotto on la Fiorentina, l'ex attaccante della Juventus si unisce a titolo temporaneo alla corte di Cesc Fabregas, lasciando il Viola Park dopo 2 stagioni in cui ha accumulato 79 presenze, realizzato 35 gol e servito 7 assist. Un'operazione che impegna i lariani a versare 10 milioni nelle casse della Fiorentina più ulteriori 25 previsti per l'obbligo di acquisto a cui possono sommarsi 5 milioni di bonus. Sul fronte Viola, Fabio Grosso ha invece accolto il sostituto Beto, tornato in Serie A dopo l'esperienza all'Everton. Questo il comunicato dei lariani: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’attaccante italiano Moise Kean dall’ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto. Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain. Moise è successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25. Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli "Azzurri".
"Carica enorme, non vedo l'ora di iniziare"
"L’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas - prosegue la nota - ha dichiarato: "Moise è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo." Sul suo arrivo a Como, Moise Kean ha commentato: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio."