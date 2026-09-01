Kean dalla Fiorentina al Como: è ufficiale! I dettagli dell’affare e la lettera social di Moise

Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Dopo aver rotto on la Fiorentina, l'ex attaccante della Juventus si unisce a titolo temporaneo alla corte di Cesc Fabregas, lasciando il Viola Park dopo 2 stagioni in cui ha accumulato 79 presenze, realizzato 35 gol e servito 7 assist. Un'operazione che impegna i lariani a versare 10 milioni nelle casse della Fiorentina più ulteriori 25 previsti per l'obbligo di acquisto a cui possono sommarsi 5 milioni di bonus. Sul fronte Viola, Fabio Grosso ha invece accolto il sostituto Beto, tornato in Serie A dopo l'esperienza all'Everton. Questo il comunicato dei lariani: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’attaccante italiano Moise Kean dall’ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto. Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain. Moise è successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25. Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli "Azzurri".