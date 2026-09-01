David dalla Juve all’Atletico Madrid: è ufficiale! La formula e tutti i dettagli dell’affare

Jonathan David ci riprova a Madrid. L'attaccante classe 2000 lascia in prestito la Juventus dopo una deludente stagione per accomodarsi in prestito alla corte di Diego Simeone. Questa la nota ufficiale del club bianconero: "È ufficiale il passaggio di Jonathan David in prestito all’Atletico Madrid: il giocatore canadese nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club spagnolo. L’attaccante classe 2000, dopo le precedenti esperienze in Belgio e in Francia, è arrivato a Torino a luglio della scorsa estate e ha raccolto 46 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra competizioni nazionali e internazionali, realizzando 8 reti, a cui si aggiunge un'ulteriore apparizione all'inizio di questa nuova stagione. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato spagnolo: in bocca al lupo, Jonathan!". Definita dunque prima del gong di mercato l'operazione che porta il canadese all'Atletico con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.