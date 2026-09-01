David dalla Juve all’Atletico Madrid: è ufficiale! La formula e tutti i dettagli dell’affare

Jonathan David ci riprova a Madrid. L'attaccante classe 2000 lascia in prestito la Juventus dopo una deludente stagione per accomodarsi in prestito alla corte di Diego Simeone. Questa la nota ufficiale del club bianconero: "È ufficiale il passaggio di Jonathan David in prestito all’Atletico Madrid: il giocatore canadese nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club spagnolo. L’attaccante classe 2000, dopo le precedenti esperienze in Belgio e in Francia, è arrivato a Torino a luglio della scorsa estate e ha raccolto 46 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra competizioni nazionali e internazionali, realizzando 8 reti, a cui si aggiunge un'ulteriore apparizione all'inizio di questa nuova stagione. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato spagnolo: in bocca al lupo, Jonathan!". Definita dunque prima del gong di mercato l'operazione che porta il canadese all'Atletico con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.
David: i numeri alla Juve
Giunto a Torino dal Lilla nell'estate del 2025, l'arrivo di David era stato salutato come un colpo di mercato che aveva portato con sé ben altre aspettative. Poi, la deludente stagione che ha visto il canadese affondare con tutta la squadra verso il desolante epilogo dello scorso campionato.
Fuori dal progetto di Luciano Spalletti, David spera di andare incontro alla stessa sorte di Nico Gonzalez, che con i colchoneros ha riscoperto una nuova giovinezza di cui ora conta di beneficiare anche il tecnico bianconero. David lascia la Juve con un bilancio di soli 8 gol e 5 assist su 47 presenze complessive.