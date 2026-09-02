Romagnoli, dalla Lazio all'Al Sadd: si va verso la chiusura dell'affare, i dettagli

Dopo mesi di tira e molla, la cessione di Alessio Romagnoli all'Al Sadd sembra finalmente a un passo dalla conclusione. Il difensore, attualmente in forza alla Lazio, potrebbe presto volare in Qatar per un'operazione che porterebbe nelle casse biancocelesti circa 3 milioni di euro. La vicenda si trascina ormai da tempo. I primi contatti tra il club qatariota e il giocatore risalgono a diversi mesi fa, ma un primo tentativo era naufragato senza spiegazioni evidenti. La trattativa era poi tornata d'attualità nella pausa estiva, arrivando quasi al traguardo prima che le tensioni internazionali in corso in Medio Oriente spingessero la dirigenza dell'Al Sadd a congelare tutto e ripensare i propri piani economici.