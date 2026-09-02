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Romagnoli, dalla Lazio all'Al Sadd: si va verso la chiusura dell'affare, i dettagli

Il difensore lascia i biancocelesti per una nuova esperienza in Qatar: trasferimento vicino all'ufficialità
2 min
CalciomercatoLazioromagnoli

Dopo mesi di tira e molla, la cessione di Alessio Romagnoli all'Al Sadd sembra finalmente a un passo dalla conclusione. Il difensore, attualmente in forza alla Lazio, potrebbe presto volare in Qatar per un'operazione che porterebbe nelle casse biancocelesti circa 3 milioni di euro. La vicenda si trascina ormai da tempo. I primi contatti tra il club qatariota e il giocatore risalgono a diversi mesi fa, ma un primo tentativo era naufragato senza spiegazioni evidenti. La trattativa era poi tornata d'attualità nella pausa estiva, arrivando quasi al traguardo prima che le tensioni internazionali in corso in Medio Oriente spingessero la dirigenza dell'Al Sadd a congelare tutto e ripensare i propri piani economici.

Romagnoli, assalto decisivo

Nel frattempo Romagnoli aveva ripreso ad allenarsi con i compagni, guadagnandosi anche un posto in panchina nelle prime due giornate di campionato sotto la guida di Gattuso. Nelle ultime ore, però, il club qatariota avrebbe rilanciato con decisione, riportando in vita una trattativa che sembrava ormai archiviata.

 

 

Restano da formalizzare le firme, ma le sensazioni sarebbero finalmente positive. La finestra di tempo è però ristretta: il mercato in Qatar si chiuderà giovedì 3 settembre, mentre in Italia le operazioni sono già concluse da giorni.

 

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