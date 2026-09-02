Gatti, un no e un sì per l’addio Juve: perché può lasciare subito e da cosa dipende

Il calciomercato si è ufficialmente concluso nella giornata di ieri, con la Juventus finita ad un soffio dall'acquisto di Nicolas Tagliafico, così come ad un passo c'è finito anche l'Atletico Madrid. Il terzino argentino infatti non ha trovato una nuova sistemazione, restando al Lione. Chi potrebbe trovare un'altra destinazione è Federico Gatti: stando a quanto riferito da Nicolò Schira, il difensore bianconero avrebbe declinato un'offerta dal Galatasaray di Rafael Leao, dando invece apertura al Porto di Farioli purché si chiuda entro stasera. Il calciatore della Juventus vorrebbe disputare la prossima Champions League e l'esperienza in Portogallo con il club biancoblù consegnerebbe a Gatti l'opportunità che cerca.
Juve, Gatti e il possibile approdo al Porto
Il tempo scorre inesorabile e la prossima destinazione di Gatti resta ancora avvolta attorno al mistero. Il calciomercato in Portogallo terminerà il 5 settembre, ma nonostante ciò per far sì che l'attuale difensore bianconero arrivi a disputare la Champions League serve chiudere la trattativa oggi.
Entro mezzanotte vanno infatti consegnate le liste Uefa, motivo per cui Juventus e Porto hanno a disposizone ancora poche ore per concludere una trattativa lampo che porterebbe Gatti a lasciare il club bianconero dopo quatro lunghe stagioni nel corso delle quali ha collezionato 101 presenze condite da 7 gol. Qualora le parti non dovessero trovare un accordo entro oggi, il difensore potrebbe restare molto probabilmente a Torino.
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