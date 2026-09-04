"Vi racconto gli affari Tonali e Frattesi, la vera sfida per la Serie A è…"

Trentanove operazioni tra trasferimenti e rinnovi, comprese quelle che hanno coinvolto due allenatori, Ivan Juric e Fabio Grosso: per la GR Sports, quella appena conclusa è stata un’estate di calciomercato particolarmente intensa. A raccontarne retroscena e strategie è Giuseppe Riso, uno dei procuratori più influenti del panorama italiano. Agente, tra gli altri, di Tonali, Cristante, Mancini, Ahanor e Frattesi, Riso ripercorre i principali affari condotti dalla sua scuderia e allarga lo sguardo sul momento del calcio italiano.
Giuseppe Riso e il mercato della GR Sports: strategie e trasferimenti
Prestiti, obblighi condizionati e percentuali sulla futura rivendita: è creatività finanziaria o mancanza di liquidità? «Oggi per fare un trasferimento servono elasticità mentale e preparazione, oltre che una buona dose di fantasia. Il sistema calcio, per raggiungere un equilibrio sostenibile, si è imposto dei limiti, che per essere rispettati dai club richiedono talvolta percorsi più lunghi e articolati. Parlerei di creatività finanziaria in senso buono, cioè finalizzata a riequilibrare il sistema nel medio-lungo termine, non potendolo fare dall’oggi al domani».
Se dovesse assegnare un voto alle prime sette classificate della scorsa stagione, quali sono uscite rafforzate e quali avrebbero potuto fare di più? «Se do i voti poi mi chiamano tutti per chiedermi perché hanno preso 6 e non 7… quindi rischio di perdere metà della rubrica telefonica (ride). Ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante e altre che potevano fare qualcosa in più. Ma il mercato si giudica sempre dopo. A gennaio quello che oggi sembra un fenomeno diventa un problema e quello che oggi sembra un problema diventa un fenomeno».
Tonali al Tottenham e i rinnovi di Cristante e Mancini
Tonali al Tottenham: che effetto le fa aver costruito il trasferimento record di un calciatore italiano? «Dietro a un’operazione del genere ci sono tanti anni di lavoro. Non sono io ad aver segnato il record: è Sandro che lo ha meritato sul campo. Io al massimo ho fatto qualche telefonata in più (ride). Il Tottenham è una società che aveva un’idea molto chiara di Sandro. Quando una società ti fa capire che un giocatore è una priorità, diventa tutto più semplice».
Lei ha detto che Cristante è destinato a entrare nella storia della Roma, in che modo ci è arrivato? «Non è questione di destino, ma di attualità: Bryan è già nella storia della Roma. Più in generale è un calciatore che segna la storia dei club nei quali gioca, sul campo e nell’ambiente, per l’uomo che è».
Cosa le ha detto Gianluca Mancini quando ha deciso di restare e rinnovare con la Roma? «Mi ha detto una cosa molto semplice: “Giuseppe, io voglio rimanere qui”. E io gli ho risposto: “Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima!”. (ride). Gianluca ha fatto una scelta di cuore. E non è scontato, soprattutto quando hai davanti un’offerta economicamente importante. Lui ha dato più peso a quello che sentiva che a quello che avrebbe potuto guadagnare».
Frattesi, Pinamonti e Ahanor: il futuro dei talenti italiani
Frattesi e Pinamonti insieme alla Lazio: ci racconta il momento di questi ragazzi? «È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più. Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante».
Ahanor in Premier League per circa 40 milioni di sterline (46 milioni di euro): è una grande operazione per l’Atalanta o l’ennesima dimostrazione che il campionato inglese sta portando via alla Serie A i suoi migliori giovani? «Per l’Atalanta è senza dubbio una grande operazione. Ma se un ragazzo così giovane arriva a una valutazione del genere significa anche che ancora oggi in Italia abbiamo i talenti e li sappiamo crescere. Il fatto che restino qui non è centrale, soprattutto se la loro destinazione è la Premier League, un campionato che spesso ho definito essere la Nba del calcio e che, come tale, sicuramente può contribuire in modo decisivo alla loro crescita, perché è altamente sfidante, restituendoli più forti alla nostra Nazionale. La vera sfida per la Serie A è riuscire a creare le condizioni perché questi ragazzi possano diventare grandi qui, prima di doverli vendere».
Trentanove operazioni tra trasferimenti e rinnovi, comprese quelle che hanno coinvolto due allenatori, Ivan Juric e Fabio Grosso: per la GR Sports, quella appena conclusa è stata un’estate di calciomercato particolarmente intensa. A raccontarne retroscena e strategie è Giuseppe Riso, uno dei procuratori più influenti del panorama italiano. Agente, tra gli altri, di Tonali, Cristante, Mancini, Ahanor e Frattesi, Riso ripercorre i principali affari condotti dalla sua scuderia e allarga lo sguardo sul momento del calcio italiano.
Giuseppe Riso e il mercato della GR Sports: strategie e trasferimenti
Prestiti, obblighi condizionati e percentuali sulla futura rivendita: è creatività finanziaria o mancanza di liquidità? «Oggi per fare un trasferimento servono elasticità mentale e preparazione, oltre che una buona dose di fantasia. Il sistema calcio, per raggiungere un equilibrio sostenibile, si è imposto dei limiti, che per essere rispettati dai club richiedono talvolta percorsi più lunghi e articolati. Parlerei di creatività finanziaria in senso buono, cioè finalizzata a riequilibrare il sistema nel medio-lungo termine, non potendolo fare dall’oggi al domani».
Se dovesse assegnare un voto alle prime sette classificate della scorsa stagione, quali sono uscite rafforzate e quali avrebbero potuto fare di più? «Se do i voti poi mi chiamano tutti per chiedermi perché hanno preso 6 e non 7… quindi rischio di perdere metà della rubrica telefonica (ride). Ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante e altre che potevano fare qualcosa in più. Ma il mercato si giudica sempre dopo. A gennaio quello che oggi sembra un fenomeno diventa un problema e quello che oggi sembra un problema diventa un fenomeno».