"Vi racconto gli affari Tonali e Frattesi, la vera sfida per la Serie A è…"

Tonali al Tottenham e i rinnovi di Cristante e Mancini Tonali al Tottenham: che effetto le fa aver costruito il trasferimento record di un calciatore italiano? «Dietro a un’operazione del genere ci sono tanti anni di lavoro. Non sono io ad aver segnato il record: è Sandro che lo ha meritato sul campo. Io al massimo ho fatto qualche telefonata in più (ride). Il Tottenham è una società che aveva un’idea molto chiara di Sandro. Quando una società ti fa capire che un giocatore è una priorità, diventa tutto più semplice».

Lei ha detto che Cristante è destinato a entrare nella storia della Roma, in che modo ci è arrivato? «Non è questione di destino, ma di attualità: Bryan è già nella storia della Roma. Più in generale è un calciatore che segna la storia dei club nei quali gioca, sul campo e nell’ambiente, per l’uomo che è».

Cosa le ha detto Gianluca Mancini quando ha deciso di restare e rinnovare con la Roma? «Mi ha detto una cosa molto semplice: “Giuseppe, io voglio rimanere qui”. E io gli ho risposto: “Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima!”. (ride). Gianluca ha fatto una scelta di cuore. E non è scontato, soprattutto quando hai davanti un’offerta economicamente importante. Lui ha dato più peso a quello che sentiva che a quello che avrebbe potuto guadagnare».