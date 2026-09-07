Belotti, l'ex Toro torna in campo: accordo raggiunto con il nuovo club, ecco quale

Andrea Belotti sarà un giocatore del Modena. L'attaccante arriva in gialloblù a parametro zero dopo la sfortunata stagione a Cagliari nel corso della quale era stato operato per la rottura del crociato. Rientrato nel finale del campionato con la squadra sarda, dopo numerosi campionati in serie A, ora ritrova la B a distanza di 12 anni.

Belotti-Modena: c'è l'accordo

La notizia non è ancora stata ufficializzata dal club ma c'è l'accordo, probabilmente di un anno. Belotti, 33 anni a dicembre, è arrivato in serata a Modena, domani sosterrà le visite mediche e se non ci saranno problemi, sarà in campo per il primo allenamento con mister Galloppa.