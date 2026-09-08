James Rodriguez in Serie B! Tutto vero, l’Avellino ci sta provando 

Clamorosa indiscrezione di calciomercato: James Rodriguez potrebbe presto arrivare in Italia. Il colombiano ex Real Madrid e Bayern Monaco sta riflettendo sul possibile arrivo all'Avellino, in Serie B. La squadra di Alessandro Nesta, reduce dal successo esterno a Modena, già da giorni è in contatto con l'entourage del calciatore e sta spingendo per la chiusura dell'affare a parametro zero.

James Rodriguez all'Avellino? Il calciomercato si è già chiuso, eppure l'Avellino sta pensando di attingere dalla lista dei calciatori svincolati. James Rodriguez e i biancoverdi sono in trattativa, un'opportunità per regalare a Nesta un ulteriore rinforzo sulla trequarti, per poter così schierare il 4-3-3. Nelle ultime due uscite gli irpini hanno messo in campo il 3-5-2, ma il desiderio del tecnico è passare al tridente: Cheddira al centro, Russo (2 gol in 3 partite) a sinistra e... James Rodriguez a destra. Contatti tra l'entourage del calciatore e il direttore sportivo Mario Aiello: opera di convincimento per il 35enne a raggiungere l'Irpinia per giocare in Serie B. In uno-due giorni si saprà se la trattativa andrà in porto o meno.

La carriera del 'Bandido' Un calciatore, soprannominato El Bandido, per cui non servono presentazioni: l'esplosione al Porto e soprattutto al Monaco, lo strepitoso Mondiale con la Colombia nel 2014 che portò il Real Madrid a mettere sul piatto milioni e milioni per assicurarselo. Addosso la 10 con la camiseta blanca, a Madrid dove vivrà alti e bassi con in mezzo anche il prestito biennale al Bayern Monaco. Tantissimi i titoli nazionali vinti in giro per l'Europa, a cui ha aggiunto Champions League (ben due), un'Europa League, una Supercoppa Uefa e due Mondiali per Club. Dal 2020 in poi ha girovagato tra Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, Rayo Vallecano, Leon e Minnesota United. Ora, dopo esser stato accostato negli anni a diversi club di Serie A (soprattutto il Napoli), potrebbe finalmente arrivare in Italia. James Rodriguez all'Avellino, i biancoverdi sperano.