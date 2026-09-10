Kaio Jorge, rimpianto Juve come Huijsen? Ceduto per spicci al Cruzeiro, ora lo vuole il Bayern

Kaio Jorge dall'esperienza italiana con la Juventus al... Bayern Monaco . Quella di vedere l'ex bianconero a Monaco di Baviera è un opzione che potrebbe realmente verificarsi. L'attaccante del Cruzeiro , infatti, sarebbe finito nel mirino di Vincent Kompany visto l'ottimo rendimento in Brasile. Un'operazione che avrebbe un costo non proprio irrilevante, ma da cui potrebbe trarre giovamento anche la Juventus . Eppure per i bianconeri la vicenda Kaio Jorge sa molto di rimpianto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur (collaboratore tra gli altri del Sun) sulle colonne di Fussbal-news, il Bayern Monaco si sarebbe interesato all'attaccante verdeoro al punto da inviare osservati Brasile per valutarlo dal vivo. Kaio Jorge sarebbe ritenuto pedina interessante come alternativa ad Harry Kane , che rimane ovviamente il perno dell'attacco dei bavaresi. Ma una punta con le caratteristiche dell'ex Juve viene vista funzionale al modo di giocare del club : alto 182 cm è agile, sa controllare la palla con le spalle alla porta e cerca costantemente il tiro in porta.

Tutte le squadre interessate

Kaio Jorge si è messo in luce in questa stagione con 16 gol e due assist in 38 partite ufficiali. E proprio in virtù di questi numeri, ad addrizzare le antenne per la sua situazione non ci sarebbe stato soltanto il Bayern: anche il Bayer Leverkusen avrebbe inviato degli osservatori in Brasile. Inoltre, Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan e Fiorentina starebbero seguendo l’ex giocatore della Juventus. In particolare, il Benfica sembra essere molto interessato al 24enne: i portoghesi avrebbero messo Kaio Jorge in cima alla loro lista dei desideri e potrebbero avviare trattative concrete con il Cruzeiro già per il mercato di gennaio.