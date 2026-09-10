Kaio Jorge, rimpianto Juve come Huijsen? Ceduto per spicci al Cruzeiro, ora lo vuole il Bayern

Kaio Jorge dall'esperienza italiana con la Juventus al... Bayern Monaco. Quella di vedere l'ex bianconero a Monaco di Baviera è un opzione che potrebbe realmente verificarsi. L'attaccante del Cruzeiro, infatti, sarebbe finito nel mirino di Vincent Kompany visto l'ottimo rendimento in Brasile. Un'operazione che avrebbe un costo non proprio irrilevante, ma da cui potrebbe trarre giovamento anche la Juventus. Eppure per i bianconeri la vicenda Kaio Jorge sa molto di rimpianto.
"Bayern Monaco su Kaio Jorge"
Secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur (collaboratore tra gli altri del Sun) sulle colonne di Fussbal-news, il Bayern Monaco si sarebbe interesato all'attaccante verdeoro al punto da inviare osservati Brasile per valutarlo dal vivo. Kaio Jorge sarebbe ritenuto pedina interessante come alternativa ad Harry Kane, che rimane ovviamente il perno dell'attacco dei bavaresi. Ma una punta con le caratteristiche dell'ex Juve viene vista funzionale al modo di giocare del club: alto 182 cm è agile, sa controllare la palla con le spalle alla porta e cerca costantemente il tiro in porta.
Tutte le squadre interessate
Kaio Jorge si è messo in luce in questa stagione con 16 gol e due assist in 38 partite ufficiali. E proprio in virtù di questi numeri, ad addrizzare le antenne per la sua situazione non ci sarebbe stato soltanto il Bayern: anche il Bayer Leverkusen avrebbe inviato degli osservatori in Brasile. Inoltre, Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan e Fiorentina starebbero seguendo l’ex giocatore della Juventus. In particolare, il Benfica sembra essere molto interessato al 24enne: i portoghesi avrebbero messo Kaio Jorge in cima alla loro lista dei desideri e potrebbero avviare trattative concrete con il Cruzeiro già per il mercato di gennaio.
La cifra richiesta dal Cruzeiro
Non soltanto i club appena elencati. Un'altra società interessata sarebbe lo Zenit. Secondo quanto riferito, il club russo sarebbe stato disposto a pagare circa 30 milioni di euro per l’attaccante in estate. Kaio Jorge, tuttavia, ha rifiutato il trasferimento in Russia. La sua preferenza sarebbe quella di tornare in Europa. Inoltre, la cifra potrebb decisamente non bastare per arrivare al brasiliano. Il Bayer per ora non ha intensificato i contatti, si parla ancora di trattativa, ma sarebbe ben consapevole che Kaio Jorge potrebbe costare tra i 40 e i 45 milioni di euro.
La percentuale Juve
Una cifra non banale, ma figlia sia del lungo contratto che il giocatore ha con il Cruzeiro (fino al 2030) e sia per il... fattore Juve. I bianconeri infatti, al momento della cessione di Kaio Jorge, si sono assicurati il 30% della futura rivendita del calciatore. Di conseguenza il club brasiliano, visto anche l'ottimo rendimento del giocatore, non ha alcuna intenzione di cedere la punta per la valutazione che oggi molti danno di lui, e cioè circa 25-30 milioni di euro. Sta di fatto che la Juve dalla sua cessione potrebbe ricavarne una buona quota, eppure...
Rimpianto bianconero e l'esempio Huijsen
Eppure per la Juventus si può parlare di rimpianto. Kaio Jorge, oggi valutato 40-45 milioni dal Cruzeiro e seguito da club come il Bayern Monaco, sarebbe potuto essere parte del nuovo ciclo dei bianconeri. Il club invece ha deciso di venderlo poco più di 2 anni fa perdendone il controllo: Kaio aveva appena concluso la stagione in prestito al Frosinone in Serie A, dove si era ritagliato un ottimo spazio nonostante la giovane età, segnando anche 3 gol alla prima esperienza in massima serie. Poi la cessione per soli 7.2 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere quelli derivanti dal 30% sulla futura rivendita da parte del Cruzeiro. Cifre che non cambiano di certo le sorti economico-finanziarie del club, invece la permanenza avrebbe potuto generare un patrimonio tecnico che, chissà, avrebbe potuto portare Kaio Jorge ad essere riferimento avanzato della squadra, in un reparto in cui la Juventus ha cambiato molto.
L'esempio Dean Huijsen
La storia di Kaio Jorge ricorda molto altre situazioni vissute negli ultimi anni, su tutte ovviamente quella di Dean Huijsen. Il difensore è stato ceduto al Bournemouth nella stessa estate del brasiliano. Le cifre? 15.2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni. Esattamente un anno dopo Huijsen è stato rivenduto dagli inglesi al Real Madrid per una cifra monstre (60 milioni con piccola percentuale sulla rivendita alla Juve), e ora il centrale è diventato un perno della difesa dei blancos di Josè Mourinho. Due situazioni, quelle di Kaio Jorge e Huijsen, che rappresentano forse l'emblema di una politica che in casa Juve sta cambiando: guai a barattare giovani di proprietà dalle belle speranze per pochi spicci. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? La Juve, dopo essere passata per evidenti errori gestionali in tal senso, sembra aver trovato la sua risposta.
Kaio Jorge dall'esperienza italiana con la Juventus al... Bayern Monaco. Quella di vedere l'ex bianconero a Monaco di Baviera è un opzione che potrebbe realmente verificarsi. L'attaccante del Cruzeiro, infatti, sarebbe finito nel mirino di Vincent Kompany visto l'ottimo rendimento in Brasile. Un'operazione che avrebbe un costo non proprio irrilevante, ma da cui potrebbe trarre giovamento anche la Juventus. Eppure per i bianconeri la vicenda Kaio Jorge sa molto di rimpianto.
"Bayern Monaco su Kaio Jorge"
Secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur (collaboratore tra gli altri del Sun) sulle colonne di Fussbal-news, il Bayern Monaco si sarebbe interesato all'attaccante verdeoro al punto da inviare osservati Brasile per valutarlo dal vivo. Kaio Jorge sarebbe ritenuto pedina interessante come alternativa ad Harry Kane, che rimane ovviamente il perno dell'attacco dei bavaresi. Ma una punta con le caratteristiche dell'ex Juve viene vista funzionale al modo di giocare del club: alto 182 cm è agile, sa controllare la palla con le spalle alla porta e cerca costantemente il tiro in porta.
Tutte le squadre interessate
Kaio Jorge si è messo in luce in questa stagione con 16 gol e due assist in 38 partite ufficiali. E proprio in virtù di questi numeri, ad addrizzare le antenne per la sua situazione non ci sarebbe stato soltanto il Bayern: anche il Bayer Leverkusen avrebbe inviato degli osservatori in Brasile. Inoltre, Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan e Fiorentina starebbero seguendo l’ex giocatore della Juventus. In particolare, il Benfica sembra essere molto interessato al 24enne: i portoghesi avrebbero messo Kaio Jorge in cima alla loro lista dei desideri e potrebbero avviare trattative concrete con il Cruzeiro già per il mercato di gennaio.