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James Rodriguez, niente Avellino: ufficiale il trasferimento all'Atletico Nacional

Il fantasista colombiano, da svincolato, ha scelto di tornare in patria firmando per il club di Medellín
2 min
james rodriguezavellinoAtletico Nacional

James Rodriguez è un nuovo giocatore dell'Atletico Nacional. Il club di Medellín ha ufficializzato l'arrivo del trequartista colombiano nella serata di giovedì 10 settembre, chiudendo una trattativa che nelle ore precedenti aveva già iniziato a circolare con insistenza. Per il fantasista, rimasto svincolato dopo aver lasciato il Minnesota in MLS, si tratta di un ritorno a casa dopo quasi due decenni di carriera internazionale.

James accostato all'Avellino

Niente Avellino, che negli ultimi giorni era stato accostato al colombiano: il richiamo della propria terra e la volontà di rilanciarsi in vista della prossima Copa America con la nazionale colombiana hanno convinto James a scegliere una strada diversa. Il ritorno in patria dopo 19 anni. Il classe 1991, nato a Cúcuta, torna così a giocare in Colombia dopo quasi vent'anni, l'ultima volta con la maglia dell'Envigado nel 2007. Da allora la sua carriera lo ha portato in giro per il mondo, vestendo maglie prestigiose come quelle di Real Madrid e Bayern Monaco, fino all'ultima esperienza in MLS.
 

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