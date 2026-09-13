Milik, toc toc Juve: ecco chi bussa. E Carnevali apre: prove d'addio e c'è una data

Sirene emiratine all’orizzonte per Arek Milik. Ci sono, infatti, un paio di club dell’UAE Pro League che sono alla ricerca di rinforzi offensivi e il polacco può rappresentare un’opportunità da cogliere da qui al prossimo 28 settembre, ovvero quando chiuderà il calciomercato negli Emirati Arabi. Motivo per cui un intermediario ha bussato in settimana dalle parti della Continassa e all’indirizzo degli agenti della punta classe 1994. Milik, infatti, è ormai un separato in casa e la stessa Juve sarebbe disposta a dare il nulla osta alla cessione del centravanti ex Napoli anche a titolo gratuito o con un indennizzo minimo (non superiore al milione di euro). Il motivo è semplice: nonostante il buon pre-campionato disputato, Milik è stato escluso dalla lista Serie A e non può scendere in campo in gare ufficiali. Tradotto: al momento per il club bianconero rappresenta solamente un peso nonchè un costo a bilancio, dato che è inutilizzabile ma percepisce 1,8 milioni netti all’anno.