Inter, doppio colpo in prospettiva: osservatore a Bergamo per i gioielli del Cagliari

Tre spezzoni (più recuperi) non faranno chissà quale statistica, ma un segnale lo possono anche dare: quando John Stones è sceso in campo - 15 minuti col Monza, 22 col Cagliari e 45 col Real Madrid -, l’Inter non ha preso gol. Ed è una notizia, visto che i nerazzurri nelle prime quattro gare di questa stagione di reti ne hanno incassate ben cinque, dunque più di una a partita. Il dato curioso è che Stones è subentrato proprio nelle tre partite in cui l’Inter ha subito delle reti, riuscendo quindi con la sua esperienza a tappare (alcune) delle falle nei meccanismi difensivi nerazzurri.

Fatto sta, che Chivu per provare a tirare su la saracinesca davanti a Pepo Martinez - confermato fra i pali nonostante l’errore (concettuale) con i piedi al Bernabeu -, questa sera lancerà per la prima volta da titolare l’ex centrale del Manchester City, schierando, di fatto, quella che per molti sulla carta potrebbe essere la difesa tipo dell’Inter, ovvero Akanji, Stones e Bastoni. A meno che al posto dell’azzurro non arretri Carlos Augusto o venga impiegato a sinistra Bisseck che, al netto di alcune disattenzioni o posizionamenti da rivedere, è stato fra i migliori della squadra in questo avvio di annata. Insomma, cinque-sei interpreti di spessore - non bisogna dimenticare Pavard - che però devono trovare ancora la compattezza che si richiedere alla retroguardia della squadra campione d’Italia, anche se poi, chiaramente, tutto passa dalla fase difensiva dell’intera squadra. Dunque, Stones è pronto alla prima. L’inglese, 32 anni, è arrivato quasi in sordina. L’Inter cercava due difensori per rimpiazzare Acerbi e De Vrij, giunti a fine contratto. Il primo obiettivo dell’estate era stato Solet dell’Udinese, ma il francese - che stasera non ci sarà - non aveva superato dei test fisici a cui era stato sottoposto. Quindi c’è stata la possibilità di arrivare a Romero, in uscita dal Tottenham, ma le cifre pretese in particolare dall’agente dell’argentino, non hanno permesso di chiudere l’operazione.

Romano fra Italia e mercato Inter

Nel frattempo, però, anche a sorpresa, l’Inter si era cautelata proprio con Stones, offerto già a inizio mercato, ma le cifre per ingaggiarlo a luglio erano troppo alte (oltre 8 milioni d’ingaggio). Quando l’entourage dell’ex City ha calato le proprie richieste, l’Inter non ha perso tempo, andando così a sostituire due veterani con un altro giocatore di grande esperienza, aggiungendo poi Pavard di ritorno. Chivu non chiederà a Stones 50 partite in stagione, sa che il suo fisico, reduce da due annate con diversi problemi muscolari, andrà gestito, ma se l’inglese offrirà 25 gare alla sua altezza, l’Inter avrà ottenuto ciò che voleva, considerando che l’ultimo Acerbi aveva messo insieme 26 presenze. Per il resto, il tecnico dovrà sciogliere diverse riserve in vista di stasera.

L'Inter guarda in casa Cagliari

Senza Spence - tornerà presumibilmente dopo la sosta - e con Dimarco tornato in gruppo, ma quasi certamente inizialmente dalla panchina, Diouf sarà confermato a destra con Carlos Augusto a sinistra (Luis Henrique l’alternativa all’inizio per entrambe le fasce). In mezzo al campo e in attacco, considerando i sei giorni di riposo dopo Madrid, potrebbero essere confermati gli stessi uomini del Bernabeu, ma Sucic, Zielinski, Pio Esposito e pure Bonny scalpitano. E a proposito di giovani attaccanti, un osservatore dell’Inter sabato sera era a Bergamo a seguire la prestazione di Paul Mendy (2007) del Cagliari. Lui e il centrocampista Alessandro Romano (2006), prossimo alla convocazione di Mancini, saranno due elementi da tenere presenti nel futuro mercato nerazzurro.