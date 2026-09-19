Romano, spunta la Juve! Osservato da vicino e ora Carnevali studia il colpo Made in Italy

Sono giorni davvero speciali e da ricordare per Alessandro Romano. Il gioiellino del Cagliari ieri è stato chiamato per la prima volta in Nazionale dal ct Roberto Mancini, che ha approfittato immediatamente della scelta del talento classe 2006 di rendersi eleggibile per la maglia azzurra, nonostante il doppio passaporto e tutta la trafila nelle giovanili fatta con la Svizzera. Troppo forte il richiamo dell’Italia e irresistibile il corteggiamento del Mancio. Con tanti saluti alla federazione elvetica che fino all’ultimo aveva provato a farlo desistere. Niente da fare.