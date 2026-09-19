Romano, spunta la Juve! Osservato da vicino e ora Carnevali studia il colpo Made in Italy

Sono giorni davvero speciali e da ricordare per Alessandro Romano. Il gioiellino del Cagliari ieri è stato chiamato per la prima volta in Nazionale dal ct Roberto Mancini, che ha approfittato immediatamente della scelta del talento classe 2006 di rendersi eleggibile per la maglia azzurra, nonostante il doppio passaporto e tutta la trafila nelle giovanili fatta con la Svizzera. Troppo forte il richiamo dell’Italia e irresistibile il corteggiamento del Mancio. Con tanti saluti alla federazione elvetica che fino all’ultimo aveva provato a farlo desistere. Niente da fare.
Romano verso l'esordio in Nations League
E ora in Nations League potrebbe pure esordire. Mica male per chi solamente pochi mesi fa lottava (senza successo) per non retrocedere in Serie C con lo Spezia. Un’ascesa incredibile quella del metronomo del Cagliari, che già si frega le mani pregustando una ricca plusvalenza da realizzare nei prossimi mesi. Il club del presidente Giulini, infatti, se l’è accaparrato per soli 5,9 milioni (formalmente da febbraio quando scatterà l’obbligo di riscatto al primo punto fatto dalla formazione sarda).
Coi prezzi che circolano in giro di questi tempi: un vero affare, non c’è che dire. Tanto che ora vale già più del triplo. A maggior ragione alla luce del fatto che diverse big nostrane si stiano già attivando per seguirlo da vicino. Sulle tracce di Romano ci sono, infatti, top club del calibro di Juventus, Inter e Napoli.
Osservato speciale in Atalanta-Cagliari
La prima società a farlo visionare in ordine di tempo è stata quella nerazzurra, ma ultimamente anche gli scout bianconeri stanno facendo capolino alle gare del Casteddu. Ad esempio sabato scorso non è passata inosservata la presenza a Bergamo di un emissario della Signora, recatosi appositamente ad assistere alla gara tra Atalanta e Cagliari con la finalità di monitorare dal vivo il metronomo della formazione allenata da Pisacane. E Romano ha risposto presente alla grande, trascinando la sua squadra al successo sul campo della Dea.
Una prestazione brillante che ha rubato l’occhio allo 007 juventino. Ecco perché dalla Continassa continueranno a seguirne il percorso di crescita nei prossimi mesi. Vedremo se poi strada facendo la Juve deciderà di provare ad affondare il colpo. Un talento del genere (a maggior ragione essendo italianissimo per le liste, essendo cresciuto nel vivaio della Roma) può tornare molto utile a Luciano Spalletti.
Carnevali ci pensa, anche Inter e Napoli sulle sue tracce
Non solo Juve e Inter (ci sono Calhanoglu e Mkhitharyan a scadenza il 30 giugno): pure il Napoli osserva e tiene d’occhio i progressi di Romano. Anche gli azzurri sono alle prese con diversi elementi nel reparto di centrocampo a rischio addio. I rinnovi di Anguissa, Lobotka e McTominay per motivi differenti, infatti, stentano a decollare. Ecco perché De Laurentiis potrebbe optare nei prossimi mesi per un’opera di ringiovanimento dell’organico.
Motivo per cui uno come Romano stuzzica dalle parti di Castelvolturno. Siamo soltanto a metà settembre e il gioiellino italo-svizzero ha già fatto il pieno di estimatori. Tra coloro che sembrano maggiormente intrigati dalle sue doti c’è proprio la Signora, che dall‘avvento in dirigenza di Giovanni Carnevali come Ceo è tornata a dare grande importanza ai talenti Made in Italy.
Sono giorni davvero speciali e da ricordare per Alessandro Romano. Il gioiellino del Cagliari ieri è stato chiamato per la prima volta in Nazionale dal ct Roberto Mancini, che ha approfittato immediatamente della scelta del talento classe 2006 di rendersi eleggibile per la maglia azzurra, nonostante il doppio passaporto e tutta la trafila nelle giovanili fatta con la Svizzera. Troppo forte il richiamo dell’Italia e irresistibile il corteggiamento del Mancio. Con tanti saluti alla federazione elvetica che fino all’ultimo aveva provato a farlo desistere. Niente da fare.
Romano verso l'esordio in Nations League
E ora in Nations League potrebbe pure esordire. Mica male per chi solamente pochi mesi fa lottava (senza successo) per non retrocedere in Serie C con lo Spezia. Un’ascesa incredibile quella del metronomo del Cagliari, che già si frega le mani pregustando una ricca plusvalenza da realizzare nei prossimi mesi. Il club del presidente Giulini, infatti, se l’è accaparrato per soli 5,9 milioni (formalmente da febbraio quando scatterà l’obbligo di riscatto al primo punto fatto dalla formazione sarda).
Coi prezzi che circolano in giro di questi tempi: un vero affare, non c’è che dire. Tanto che ora vale già più del triplo. A maggior ragione alla luce del fatto che diverse big nostrane si stiano già attivando per seguirlo da vicino. Sulle tracce di Romano ci sono, infatti, top club del calibro di Juventus, Inter e Napoli.